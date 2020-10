"Camping antistress"

Guido e Alex non si conoscono ma hanno una cosa in comune: costretti dai loro cari a prendersi un weekend in tenda contro lo stress e sperando che la montagna regali un momento di relax, si trovano a vivere questa splendida avventura nella natura che rivelerà segreti e confidenze inaspettate.

Scritto e diretto da Gabriele Morandi

Con Samuele Montalbano, Gabriele Morandi, Isabella Magarò e Debora Fanti

Musiche di Johan Sebastian Bach

Tecnico del suono: Luca Mirici Cappa

Costumi: Mirela Barbat

Trucco: Barbara Bertelli

Staff: Chiara Martuzzi, Davide Rossi e Francesco Rinaldi

Saranno mantenute tutte le precauzioni obbligatorie e necessarie AntiCovid 19.

PREVENDITA E PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIE

È necessario prenotare i biglietti telefonicamente al numero 3927696927

Il RITIRO può avvenire in biglietteria:

– il giorno prima dello spettacolo, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 (CONSIGLIATO),

– il giorno dello spettacolo (almeno 1 ora prima dello spettacolo)

Prezzo: 12€ (10€+2€ tessera teatro)

Avvisare al momento della prenotazione se si è congiunti per stare vicino di posto.

Sito teatro: https://www.alemanniteatro.it/

Il Teatro Alemanni è un circolo soggetto a tesseramento Associazione Amici dell’Alemanni. Il costo del tesseramento e 2 € ed ha durata annuale.

AIUTACI A FAR RIPARTIRE IL TEATRO TI ASPETTIAMO!