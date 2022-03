"Campioni": la mostra dedicata al ritratto dei campioni sportivi

Mostra personale dedicata al ritratto dei campioni sportivi.

Una vita con la passione per gli sport, sempre a livello nazionale e internazionale: atletica, calcio, maratona, nuoto, tiro con l'arco. Come artista e allievo del noto maestro Demetrio Casile, Stefano in questa mostra presenta 20 ritratti di campioni in varie discipline sportive. Tecnica impiegata: matita su carta.

La mostra si estende anche su altre due sale con dipinti di artisti vari in esposizione permanente, prevalentemente internazionali. ArteBo come galleria è caratterizzata da due grandi mosaici a parete di recente realizzazione: il Fenicottero e Fatti & Gufi sul ramo.



Gallery











Michael Brusha (Sax-tenore) e Paolo Ferrari (Contrabbasso)