Da 27 maggio al 24 agosto "Canali Spettacolari". Vivere dal vivo i canali di Bologna.

Una rassegna teatral-musicale in alcuni dei luoghi più suggestivi e celebri dei canali di Bologna: la chiusa di San Ruffillo, la chiusa di Casalecchio di Reno. Un cartellone di spettacoli che in modi diversi sono accomunati dal tema dell’acqua, per valorizzare questi spazi legati alla storia della nostra città tramite una serie di proposte composte da reading, musica dal vivo e danza aerea.

Alla Chiusa di Casalecchio e alla Chiusa di San Ruffillo sarà attivo un servizio bar a cura di “Spritz a Porter”.

Programma:

22 giugno "STORIE DA BAR" - Chiusa di San Ruffillo - canale di Savena

6 luglio "IL CANALE DI FLORA. L’ULTIMA RASDORA" - Chiusa di San Ruffillo - canale di Savena

20 luglio "CENT’ANNI SCIOLTI IN UN BICCHIERE. IL MITO DI CHARLES BUKOWSKI" - Chiusa di San Ruffillo - canale di Savena

3 agosto "PERLE DA FIUME. BUFFONERIE, CANZONI, STORIE E POESIE" - Chiusa di Casalecchio di Reno, canale di Reno

24 agosto "CHIUSE APERTE. VA DOVE VA L’ACQUA" - Chiusa di Casalecchio di Reno, canale di Reno