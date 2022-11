Concerti a lume di candela a Bologna: musica classica in un'antica chiesa del 1500

Una serie di concerti a lume di candela per lasciarsi emozionare ancora di più con la musica classica. I concerti “Candlelight“ invitano tutti a rivivere alcune delle più grandi opere della musica classica, da Mozart a Vivaldi. Dopo aver riscosso un enorme successo in tutto il mondo (in città come Parigi, Barcellona, New York e Milano), l’evento Candlelight arriva a Bologna, in un’antica chiesa del 1500 trasformata in location per eventi, il Sympò. Alcuni eventi anche all'Oratorio San Filippo Neri.

I concerti a lume di candela durano circa un’ora; la stessa sera si svolgono solitamente due concerti, uno alle 19.30 e l’altro alle 21.30. I prossimi eventi sono i “Candlelight: Le quattro stagioni di Vivaldi”, i concerti tributo a Einaudi, a Morricone e a dicembre i “Grandi classici del Natale”.

Il calendario:

Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi

28 november

Candlelight: Le quattro stagioni di Vivaldi

7 dicembre

Candlelight: Le quattro stagioni di Vivaldi

8 dicembre

Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore

9 dicembre

Candlelight Special: Grandi classici del Natale

11 dicembre

Candlelight: Tributo a Ludovico Einaudi

11 gennaio