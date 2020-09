Cantabo, concerto di Gesualdo Six

Un appuntamento da non perdere con il gruppo vocale inglese dei The Gesualdo Six. “Ingegnosamente architettato e impeccabilmente eseguito, con quella indefinibile eccitazione che deriva da un gruppo di musicisti che cantano come una sola persona.” – Gramophone, 2020

I Gesualdo Six sono un gruppo vocale britannico che riunisce alcuni dei migliori cantori inglesi, diretti da Owain Park. Celebrati per le loro immaginifiche esibizioni, l'ensemble è nato nel 2014 per eseguire i Tenebrae Responsories di Gesualdo a Cambridge e da allora si è esibito in molti importanti festival negli UK, in Europa, in Canada ed in Australia. Di particolare rilevanza il concerto della importante serie dei Deutschland Radio Debut Series nel 2018 e le collaborazioni con Brodsky Quartet, London Mozart Players, Luxmuralis, William Barton e Matilda Lloyd.

Il gruppo spesso comprende nelle sue attività anche l'educazione, tenendo workshop per cori e compositori e tenendo concerti insieme a gruppi locali. I Gesualdo Six hanno curato due Competizioni di Composizione, con l'edizione del 2019 che ha ricevuto adesioni da più di trecento Compositori da tutto il mondo. Il gruppo ha recentemente commissionato lavori a Joanna Ward e Kerensa Briggs, ed anche un coronasolfège a Héloïse Werner.

I video dell'ensemble, eseguendo una selezione di brani e filmati nella Ely Cathedral sono stati visualizzati da milioni di utenti online. I G6 hanno registrato il loro primo disco all'inizio del 2018, intitolandolo ‘English Motets’, presso la Hyperion Records ed è stato favorevolmente accolto dalla critica. A questo è seguito nel 2019 un album di brani natalizi ‘Christmas’. L'ultima registrazione dei G6 è intitolata ‘Fading’ e comprende brani dedicati alla preghiera della Compieta.

Owain Park – Direttore

“Un compositore veramente Impressionante che ha una naturale affinità con i cori” – MusicWeb International

Owain Park è nato a Bristol nel 1993. Oltre a dirigere i Gesualdo Six, si occupa di progetti che coinvolgono altri gruppi come i BBC Singers, la Academy of Ancient Music e la Cappella Cracoviensis. E' anche Direttore Musicale della Cambridge Chorale.

Le sue composizioni sono pubblicate da Novello e sono state eseguite internazionalmente da ensemble come i Tallis Scholars e la Aurora Orchestra. Ha studiato orchestrazione con John Rutter presso la Cambridge University, prima di conseguire un Master in composizione.

Owain è Membro del Royal College of Organists (FRCO), ed ha ottenuto il Dixon Prize per l'Improvvisazione, dopo essere stato Senior Organ Scholar presso la Wells Cathedral ed il Trinity College Cambridge. E' stato Tenebrae Associate Artist per due stagioni, ed ha lavorato con gruppi come The Sixteen, Gabrieli Consort e Polyphony.