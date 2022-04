"Cantamaggio": il 1° maggio a Medicina

Il 1° maggio 2022 alle 17,30 al Magazzino Verde/Parco delle Mondine di Medicina l’edizione 2022 di Cantamaggio presenterà “Canto con-tatto. Rimanere abbracciati, a non dirsi niente, a sentire tutto”, progetto di canto teatrale per 60 giovani, con i ragazzi di Gruppo Cada die - cuori di panna montata (Cagliari), Liceo scientifico statale “N. Copernico” (Bologna), Gruppo Laboratorio Icaro (Medicina - BO), Gruppo laboratorio del presidio universitario di Libera (Bologna) e tanti altri.

Cantamaggio è un grande laboratorio teatrale residenziale che ogni anno riunisce a Medicina un gruppo di cento giovani, fra i 14 e i 30 anni, provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa. Un laboratorio per riflettere su temi di rilevanza sociale, per conoscere frammenti di passato e presente, e raccontarli attraverso il linguaggio teatrale. Un percorso guidato da registi, attori e coreografi, che permette ai ragazzi di rielaborare argomenti importanti attraverso i diversi linguaggi artistici, fino ad arrivare alla creazione di una performance teatrale collettiva.

Dopo un’edizione sospesa, quella del 2020, e una online, nel 2021, Cantamaggio ritorna in presenza per un’edizione speciale, concentrata in un solo giorno, e dedicata a tutto quello che ci è mancato negli ultimi due anni. Una performance che è un invito a tutti di tornare al contatto, ma anche di ricordare e rispettare le nostre fragilità. Una performance per trasmettere il bisogno di umano, semplice e puro, come uno sguardo o un sorriso. Una performance gioiosa e toccante, piena di poesia e di forza fisica.

“Canto con-tatto”, sarà una performance di teatro, danza e canto che avrà, come cuore, il bisogno di esprimere la necessità del contatto fisico, della gioia che si vive nell’incontro, della vita che si genera durante un laboratorio teatrale, per poi mostrare la forza e l’emozione che 60 corpi in un parco possono donare alla comunità attraverso un canto danzato con passione e desiderio.

Cantamaggio è una delle attività di Errare Humanum Est, progetto de La Baracca - Testoni Ragazzi che ha l’obiettivo di far incontrare e confrontare giovani provenienti da tutta Europa che percorrono strade teatrali. Un progetto che vuole creare occasioni di relazione, scambio e incontro attraverso il teatro.

Cantamaggio è parte delle attività di Medicinateatro ed è organizzato da La Baracca - Testoni Ragazzi in collaborazione con il Comune di Medicina.