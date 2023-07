Cantina in Festa: un'esperienza magica tra vini, natura e musica

Nel vino la verità, nella verità la bellezza. Quella della natura di Palazzo di Varignana.

"Cantina in Festa" è lo spettacolo che celebra i piaceri della tavola, la scoperta di nuovi vini, la magia del paesaggio e la convivialità con musica e allegria.

Lasciati sedurre dai dolci vigneti che disegnano un cono paesaggistico unico, mentre il tramonto crea un'atmosfera suggestiva e romantica. Da lì, sarai condotto in un viaggio sensoriale, in cui il vino e la musica si intrecciano per regalarti una notte di puro piacere alla riscoperta della natura.

Da un tramonto tra i vigneti fino a riveder le stelle.

Questo evento ti permetterà di immergerti completamente nell'autenticità del vino e nella magia della musica.

Menù

- Focaccia con farina di enkir con prosciutto crudo o mortadella o verdure

- Pinza classica con salumi e verdure

- Insalata di Enkir con zucchine, melanzane, pomodorini e olive taggiasche

- Semifreddo alla crema con albicocche caramellate

- 2 Calici di vino a scelta tra Chardonnay, Sangiovese Superiore, Pinot Nero

Musica in vinile Jazz, New Jazz e Lounge a cura di DJ Arabykola