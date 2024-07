Cantina in Festa: un’esperienza di gusto e musica tra i vigneti

Immerso nel dolce paesaggio emiliano c'è un luogo che unisce natura, benessere, gusto ed emozioni. Un magnifico resort, sui Colli Bolognesi, che offre un’esperienza unica tra i vigneti, godendo di un'ottima gastronomia e tanto relax. In questo territorio viene prodotto vino di alta qualità.

Cantina in Festa al Palazzo di Varignana

Se siete degli appassionati di vino e musica, non potete perdere le serate speciali organizzate dall’azienda agricola Agrivar di Palazzo di Varignana. Segnate le date sul calendario per i prossimi due indimenticabili eventi che si terranno presso La Cantina via Ca’ Masino a Castel San Pietro Terme.

"Cantina in Festa" è il modo di celebrare i piaceri della tavola: immersi nel paesaggio alla scoperta di nuovi vini, per vivere un’esperienza di convivialità, musica e allegria. Due serate in equilibrio tra profumi e sapori, dedicate alla scoperta di due nuove etichette. Scoprirete la bellezza e il buon gusto, affacciati sui vigneti mentre il tramonto regala bagliori e suggestioni uniche. Due serate per un viaggio sensoriale, in cui il vino e la musica si intrecciano tra note fruttate e note musicali.

Mercoledì 10 luglio la serata dedicata al Blanc de Noirs. Dalle 19.30 potrete scoprire questo vino elegante e avvolgente e assaporare: la gramigna alla salsiccia e il crescente ai ciccioli ripieno di verdure, un calice di vino Metodo Classico Blanc de Noirs e un calice di Pinot Nero. In conclusione, una crostata con una speciale confettura prodotta dall'azienda agricola.

Mercoledì 24 luglio sarà invece la volta della serata Blanc de Blancs, sempre dalle 19.30 potrete assaporare questo vino fresco e fruttato e deliziare il vostro palato con pasta al basilico, pesto e pomodorini, seguita da polpette di carne o di melanzane, un calice di vino Metodo Classico Blanc de Blancs e un calice di Chardonnay. In conclusione una golosa torta di mele.

Entrambe le serate si svolgeranno tra i vigneti. Spazio anche all'intrattenimento: ad accompagnare il vostro viaggio sensoriale ci sarà infatti musica jazz, new jazz e lounge in vinile curata da Dj Arabykola.

Informazioni utili

Non perdete l’opportunità di vivere una notte di puro piacere, alla riscoperta della natura e dei sapori del territorio sotto un magnifico cielo stellato. A partire da 25 euro a persona, l'evento è su prenotazione.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero +39.051.19931203, l'indirizzo e-mail info@agrivar.com o visitare il sito palazzodivarignanafood.com.