"Il famoso Canto di Natale del signor Charles Dickens" all'ITC Teatro

Venerdì 23 dicembre "Il famoso Canto di Natale del signor Charles Dickens" in scena al ITC Teatro.

Il "Canto di Natale" di Charles Dickens è un classico che non ci si stanca mai di ascoltare e riascoltare. L’avaro Scrooge ed il suo viaggio fantastico tra le ingiustizie e le sofferenze che il suo comportamento ha provocato, sono entrati ormai da tempo nell’immaginario collettivo. Letto, narrato e messo in scena in mille modi diversi, il Canto di Natale ha superato brillantemente anche alcune indimenticabili parodie. Riuscirà ora a sostenere l’assalto dei due improbabili (e un po’ cresciuti) orfanelli che con entusiasmo si accingono a raccontare per l’ennesima volta la famosa storia?

Tra rimandi, citazioni, commenti, scherzi e dispetti, il racconto di Dickens si intreccia alle vicende dei due orfanelli, moltiplicandosi in scena in un continuo gioco di specchi, sospeso tra le parole del grande autore inglese e i gesti dei due narratori, culminando in una notte di Natale che lascerà il segno nel cuore di tutti.

Per tutte le età a partire dai 4 anni?

Dopo lo spettacolo, tra la sala e il cortile dell’ITC Teatro daremo vita ad una festa dal sapore natalizio per salutarci e augurarci buone feste!

In collaborazione con la Banda Musicale di San Lazzaro di Savena