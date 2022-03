Caparezza live a Bologna

Doppia data per Caparezza a Sequoie Music Park. Lunedì 27 e martedi 28 giugno il rapper e cantautore italiano sarà in concerto sul palco delle Caserme Rosse. Caparezza, pseudonimo di Michele Salvemini (Molfetta, 9 ottobre 1973), è un rapper, cantautore e produttore discografico italiano.

Il 7 maggio 2021 è tornato sulle scene musicali con l'ottavo album Exuvia, anticipato dal singolo omonimo e La scelta. Il disco è un concept album e rappresenta il seguito di Prisoner 709, soffermandosi sull'evasione dalla prigionia mentale dell'artista e la fuga verso una selva in cui far perdere le proprie tracce. Tra i diciannove brani contenuti nel disco è presente anche Campione dei novanta, dove Caparezza approfondisce per la prima volta il periodo in cui era conosciuto come Mikimix. Per questo brano è stato realizzato anche un video, reso disponibile il 9 luglio.