Capodanno a FICO: cenoni, veglione, 5 piste da ballo e tante attività per bambini

Capodanno A FICO, il ristorante più grande d’Italia: cena a scelta tra 15 menù e 5 piste da ballo per un veglione tra divertimento e gusto. Al parco del cibo si potrà attendere l’arrivo del nuovo anno scegliendo tra 15 ristoranti e 5 diverse piste da ballo, ognuna dedicata a un genere musicale: dal rock al reggaeton, passando per la musica latina, dance e disco anni ’70 e ’80. Nell’arena dedicata ai bambini anche animazione e baby dance, per un Capodanno dedicato a tutta la famiglia e in sicurezza.

Che sia con un piatto di tortellini, un tagliere di salumi o un menù a base di pesce, alla festa di Capodanno di FICO la cena è per tutti i gusti. Sono infatti 15 i ristoranti tra cui scegliere per trascorrere il cenone del 31 dicembre al parco del cibo italiano con partner, famiglia e amici.

L’offerta enogastronomica è vastissima: dalle specialità bolognesi alle pregiate carni maremmane, da piatti gourmet con pesce e crostacei alle degustazioni di salumi e formaggi del territorio.

Il tutto, accompagnato da etichette di vino da tutta la penisola e da birre artigianali made in Italy.

Se proprio non si riesce a scegliere, è prevista anche una formula “light” con cena street food accompagnata da cocktail itineranti.

Il Capodanno per i più piccoli: giostre e baby dance

Il Capodanno di FICO è pensato anche per i più piccoli: a partire dalle 19:00, alle 30 attrazioni e alle giostre multimediali del parco tematico di Bologna si aggiungeranno infatti le iniziative dell’Arena dei Bambini con animazione, baby dance e tante attività – tra cui i giochi nella casa delle bolle - che si alterneranno fino alle 21:30. Il tutto in tranquillità e in sicurezza grazie alla struttura e all’ampia area del parco FICO - grande più di 10 campi da calcio - che consentirà a tutti i presenti di trascorrere la serata rispettando sempre il distanziamento sociale, sia a tavola che durante i festeggiamenti del dopocena.

Dalla tavola alle danze: 5 piste da ballo, ognuna con generi diversi

Il Capodanno a FICO incontra tutti i gusti anche per quanto riguarda la musica. Terminata la cena, infatti, nelle diverse aree tematiche del Parco si apriranno le danze con un ricco programma serale che si protrarrà ben oltre la mezzanotte e che permette di scegliere tra cinque diverse piste da ballo a tema.

Sarà possibile scatenarsi con i tormentoni e i successi più recenti della “Pista Dance” o cantare e ballare sulle note live dei musicisti della band “Nessuna Pretesa”, che si esibirà sulla “Pista Rock”.

Nella “Pista Reggaeton” gli appassionati troveranno le forti sonorità della musica reggae, dell’hip hop e del denbow, mentre la “Pista Latina” sarà dedicata al ritmo latino-americano con salsa, bachata, animazione e show a cura di Latin pop.

Infine, gli amanti dei grandi classici della musica da discoteca potranno fare un tuffo nel passato per ballare le migliori hit degli anni ’70 e ’80 scegliendo la “Pista Disco 70/80”.

Qualunque siano i gusti, alla festa di Capodanno a FICO si potrà comunque passare da un genere all’altro grazie a tanta musica e momenti di show grazie alla presenza di un ricco staff artistico di ballerini, artisti e deejay diversi tra cui Graziano e Laura, Roberto Pazzaglia, DJ Bilal El Yuma, Latino51, DJ Marco Gabrielli e Teo D’Oro DJ.

Sul sito di FICO sono già aperte le prenotazioni per i biglietti di ingresso alla festa di Capodanno e per le cene dei diversi ristoranti del Parco: maggiori info su https://www.fico.it/it/capodanno-2022-a-bologna-vieni-a-fico.

Nel biglietto di ingresso a FICO è incluso un servizio navetta dal centro di Bologna (dalla stazione centrale e da Via dei Mille) con corse ogni ora dalle 18:00 alle 22:00 per l’andata e dall’1:00 alle 4:00 per il ritorno dal parco. Per partecipare all’evento, sarà necessario esibire il Super Green Pass. In caso di mancata apertura del Parco il giorno del 31 dicembre, è garantito il rimborso dei biglietti già acquistati o la conversione degli stessi in voucher per visite future.