Capodanno con Beethoven, Lanner, Strauss

Beethoven, Lanner, Strauss Padre e pure figlio. Il Conce rto di Capodanno dedicato a detenuti e pazienti, coloro a cui ora l'Ensemble Concordanze non può portare la musica! Concordanze c'è fa parte della stagione B2020, realizzata in partnership con il Goethe Zentrum Bologna, con il contributo del Comune di Bologna - Bologna, Città della Musica 3.0, con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione Cassa Di Risparmio Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Dal 28 dicembre 2020 al 1° gennaio 2021, ogni giorno alle ore 11,30 sul canale Youtube dell’Ensemble Concordanze. www.facebook.com/ensemble.concordanze/www.concordanze.com.

Il progetto “Concordanze c'è” presenta una serie di video creati dall’Ensemble Concordanze per rimanere in contatto con il suo pubblico e portare la musica classica nelle carceri e nei luoghi di cura per stare vicini a chi in questi luoghi vive. Sette appuntamenti online sul canale YouTube: lezioni concerto e prime assolute dedicate a chi in questo momento ha ancora più bisogno di godere della musica, ricordando a tutti che ci sono persone che in questa emergenza rischiano di rimanere sempre più isolate. Dopo la prima puntata del 22 novembre (leggi tutto) e il secondo video del 20 dicembre (leggi tutto) la rassegna si conclude con 5 prime esecuzioni assolute, un appuntamento giornaliero alle ore 11.30 a partire dal 28 dicembre fino al 1° gennaio.