Capodanno 2022 al Covo

Sabato 31 dicembre Party di Capodanno al Covo Club: "THE ORIGINAL NEW YEAR’S EVE INDIE ROCK PARTY × SPIRITUAL FRONT PLAYS THE SMITHS × ALL STARS DJSET"



La festa di Capodanno rock più carica in città ritorna – finalmente – per farvi ballare tutta la notte con una selezione rock – indie – pop – punk – 80s – new wave – disco dei vostri resident selectors preferiti.

NUOVE LINEE BUS NOTTURNE

Durante le serate del weekend ci sono le nuove linee notturne, per muoversi a Bologna e provincia durante tutta la notte!

Sali a bordo della linea N3 e arriva al Covo (e torna a casa!) quando vuoi con i nuovi mezzi pubblici!

IN CONCERTO: SPIRITUAL FRONT (ITA – DARK FOLK – AUERBACH TONTRAGER)

SPIRITUAL FRONT PLAYS THE SMITHS

E subito dopo il brindisi di mezzanotte, un concerto speciale per iniziare al meglio il 2023! Lo stile unico, tra pop decadente mitteleuropeo ed un sound vintage con continui richiami al cinema italiano d’autore, consacra gli Spiritual Front tra le migliori formazioni della scena alternative europea, nonchè una delle band italiane più rispettate e conosciute all’estero. Per aprire il 2023 del Covo, la band romana porta sul palco il suo tributo ai padri fondatori del post punk britannico: The Smiths.

La band in occasione dell’imminente uscita di “The queen is not dead”, prodotto da Steve Lyon (Depeche Mode, Paul McCartney, Nitzer Ebb) e con prestigiosi ospiti (Durga McBroom, King Dude, Traci Danielle, Michal Stepien, Filippo Marcheggiani, Jairo Zavala, Sasha Boole e Riccardo Spilli) riproporrà con il proprio inconfondibile stile i classici del leggendario gruppo mancuniano.