Capodanno in Piazza Maggiore con "Festivamente": brindisi e musica per festeggiare il 2023

Capodanno in Piazza Maggiore. L'evento della notte di capodanno rientra nel programma di attività "Festivamente" il cartellone curato dal settore cultura creatività del Comune di Bologna durante il periodo delle festività 2022-2023, che prevede tra le varie iniziative nei teatri, nei club, nei luoghi della cultura cittadini, la quarta edizione della kermesse Dancing Bo diffusa in tre piazze bolognesi dal 27 al 30 dicembre e i "Vecchi e Vecchioni" la mostra che celebra 100 anni della tradizione del vecchione. A Bologna, la sera del 31 dicembre, fra gli artisti e le artiste per la notte di festa, ci sono Alessandro Bergonzoni e in consolle Laura Gramuglia e le PopPen djs.

Piazza Maggiore sarà transennata e la capienza sarà al massimo di dieci mila persone. Gli accessi al Crescentone saranno quelli dal Nettuno e dall’Archiginnasio, mentre le uscite saranno quattro. Lo show inizierà alle ore 22 con la musica di Gramuglia, poi il discorso “Udendo” alle 23. Alle 23.30 saliranno in consolle le PopPen djs che suoneranno fino all’1.30 del mattino.

La grande novità di questa edizione del Capodanno di Bologna è il discorso d’autore: ad occuparsene sarà Alessandro Bergonzoni la cui voce, che interpreterà il monologo “Udendo”, sarà udibile da Piazza Maggiore fino all’incrocio tra via Indipendenza e via Ugo Bassi.