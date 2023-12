Capodanno a Bologna: feste, veglioni, teatri e concerti

La notte di San Silvestro, una delle serate più attese dell'anno visto che salutando l'anno nuovo ci si vuole lasciare alle spalle quello che non è andato come avremmo voluto, ricominciando in festa e insieme agli amici con tanto di brindisi, balli e menù calorici. Cosa propone Bologna per il 31 dicembre 2023? In attesa di sapere cosa, come e quando sul Vecchione e sulla tradizionale festa in Piazza Maggiore, facciamo una carrellata degli appuntamenti più brillanti.

Domenica 31 dicembre capodanno al TEA con lo spettacolo "Mania - The Abba tribute". Direttamente dai palchi del London’s West End, il tributo agli Abba più famoso e più titolato al mondo torna finalmente in Italia, facendo tappa al Teatro EuropAuditorium. "Mania – The Abba Tribute", sold out in Australia, Cina, Stati Uniti ed Europa, sarà un concerto coinvolgente e celebrerà la musica degli Abba in modo fedele, rispettoso e appassionato, ripercorrendo i ricordi speciali di quando gli Abba dominavano le classifiche radio internazionali. Costumi, luci, coreografie e tanta musica suonata rigorosamente dal vivo, basti pensare alle hit “Mamma Mia”, “Voulez Vous”, “Dancing Queen”, “Winner Takes It All” e “Super Trouper”, faranno trascorrere ai vecchi e ai nuovi amanti degli Abba una serata ricca di emozioni

Domenica 31 dicembre capodanno all'Arena del Sole con "Il Ballo". Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della famosa dinastia musicale e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile e porta in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni. Un racconto della terra di Romagna che celebra un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto la voglia di ballare e di allegria del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta. Affiatati, come quelle coppie che volteggiano nei Dancig della Pianura Padana, l’Orchestra Mirko Casadei e Maria Pia Timo mescoleranno canzoni e brani comici sull’immaginario del mondo delle balere, classici che sarà impossibile non cantare tutti assieme e storie e segreti degli evergreen di questo genere musicale, un tempo bistrattato ma oggi riscoperto ed apprezzato anche dalle nuove generazioni.

Domenica 31 dicembre capodanno al Teatro Dehon con lo spettacolo "L'aperitivo dei Folli". Mathilde de Nonancourt, appartenente al jet set parigino, rappresenta un modello di rara perfezione. Bellissima ed elegante, cuoca sopraffina, guadagna milioni con disarmante facilità grazie ai suoi infallibili investimenti in borsa. Come se ciò non bastasse, inoltre, possiede una raffinata cultura umanistica (è autrice di una tesi universitaria dal titolo: “Struttura dei testi detti ‘di boulevard’ a partire dall’allestimento nel 1892 de “Il Signora va a caccia” di Feydeau) ed è in procinto di disputare – come favorita - la finale del campionato mondiale di scacchi. Più che comprensibile, quindi, che il di lei fidanzato Jean-François, individuo men che mediocre e incline ad attirare l’attenzione mettendo a punto improbabili tentativi di suicidio, si senta a disagio, inadeguato dinanzi a tale compiutezza… Come salvare il rapporto tra i due, pericolosamente minacciato dall’insipienza dell’uomo e dalla straordinarietà della donna?

Maledetto Capodanno al Locomotiv Club

La risposta definitiva a “Cosa fai a Capodanno?” Vieni a piangere insieme a noi nella notte più nostalgica dell’anno! Non siete più sol3!

Arriva "Maledetta nostalgia": la festa senza vergogna. Una notte per piangere insieme!

Non vi hanno ancora chiesto cosa fate a Capodanno? Il Collettivo FraMmenti di Scena anche quest'anno aspetta con voi la mezzanotte dal palco per dare il benvenuto al 2024. Tutto sarà all'insegna della sobrietà: solo piume, piume e "Piume di struzzo"! Il testo che ha ispirato il celebre film "Il Vizietto" terrà compagnia gli spettatori con un allestimento musicato e ballato presso il Cinema Teatro Massarenti di Molinella, per far contare 3...2...1...tra un mare di risate. Inizio spettacolo ore 21.45. A seguire brindisi e dj set nel foyer del teatro.

Capodanno a teatro: gli Oblivion e il Gran Galà del Duse

Conto alla rovescia per l’arrivo al Teatro Duse di Bologna di ‘Tuttorial’, il nuovo folle show degli Oblivion in scena (anche ) il 31 dicembre alle ore 22 per il tradizionale Gran Gala di Capodanno, che si concluderà con il brindisi di mezzanotte insieme agli artisti, bollicine e dolciumi per tutti gli spettatori. Incantati dal richiamo suadente del Metaverso, con questo nuovo spettacolo gli Oblivion si proiettano nel futuro fornendo al pubblico, come recita il sottotitolo, una surreale e divertentissima Guida contromano alla contemporaneità.

Guida alle feste in città:

Natale in tavola