La festa di Capodanno rock’n’roll più carica in città: i Rock'n'Roll Kamikazes live

La festa di Capodanno rock’n’roll più carica in città ritorna per far ballare tutta la notte con una selezione rock - indie - pop - punk - 80s - new wave - disco della all stars dj crew del Covo Club!

In concerto: THE ROCK’N’ROLL KAMIKAZES (ITA - rock’n’roll - Area Pirata)

Kamikaze ( ?? ?) è una parola giapponese, di solito tradotta come "vento divino" (kami significa "divinità", un termine fondamentale nello shintoismo, e kaze sta per "vento"; ka inspirare e ze espirare): quindi, i Rock'n'Roll Kamikazes sono un vento divino di Rock'n'Roll.

Un vento che li ha portati in giro per i palchi dell'Europa, da Berlino a Palermo, da Catania alla Normandia e da Milano a Teneriife. Un non-stop tour-of-duty, portando questa musica primitiva, viscerale, tribale ed irruente senza soffermarsi sul tradizionalismo ma forse ancora più radicati nella tradizione ribelle del rock'n'roll. Come dicono i maestri buddisti, guardano la luna e non il dito che indica la luna. I Rock'n'Roll Kamikazes sono quel dito. E non sempre l'indice.

Un ritorno al Rock'n'Roll più semplice, ancora fradicio delle acque della palude del Blues dove nacque ed a momenti pieno di fuzz e proto-psichedelia voodoo, da menti alterate dal ritmo e dall'odore primordiale e animale.

aftershow party with COVO CLUB ALL STARS DJSET

gate 1 & gate 2

Le nostre crew di djs, quelle che vi fanno scatenare durante le serate al Covo, ancora più cariche e pronte a scegliere tutti i pezzi con cui vorrete festeggiare l'arrivo del 2024.

PREZZI - prevendita: 12€ + ddp, alla porta: 15€

ORARI – apertura porte ore 23:00, inizio live ore 00:15

ASSOCIAZIONE CULTURALE HOVOC e INFO TESSERAMENTO

L'ingresso è riservato ai soci tesserati HOVOC 23/24. La tessera ha validità per tutta la stagione 2023/2024 e ha un costo di 5€. Info tesseramento e delega minorenni: https://covoclub.it/bo/tesseramento