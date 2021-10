"Capodanno all'api": presentazione nuovo singolo di Francesco Mircoli live

Sabato 9 ottobre alle 21.00 Francesco Mircoli torna al Gallery 16 di Bologna in unplugged duo per presentare il suo nuovo singolo "Capodanno all'Api" che sta portando in giro per i locali del centro nord Italia e per le pompe di benzina dell'A14.

Rock, Blues, canzone d'autore. Dopo le fasi finali di due premi De Andrè, Premio Bertoli e Musicultura, Mircoli ci porta un live di carisma, grinta e sarcasmo sulla nervosa epoca moderna.



Prenotazione tavoli 051.5060789 o messaggio!

Dehor con accesso libero

Tavoli al chiuso ed eventi live con Green Pass



Francesco Mircoli è uno scrittore di canzoni quasi bartender che mescola un cocktail di indie rock e canzone d’autore. Nel 2012 vince il concorso Max Generation del mensile “Max” e il suo primo singolo “Pioggia Acida” esce in anteprima nel portale de “La Gazzetta dello Sport” . E’ semifinalista a Rock Targato Italia. Partecipa alla trasmissione “Roxy Bar “ di Red Ronnie per due volte esibendosi in diretta. Nel 2014 è finalista del Premio De Andrè con il brano “Carolina Bruno Vidal” e nel

2016 semifinalista sempre al Premio De Andrè con il brano “Ti...”. Nel 2018



imbatte in un tour di concerti tra Svizzera, Germania e Italia per 8 serate di fila. (Zurigo, Friburgo, Costanza, Basilea, Rappersweil Jona, Como, Milano, Bologna). Nel 2019 partecipa alle fasi finali del Premio Pierangelo Bertoli e si esibisce come spalla di Alberto Bertoli in una serie di concerti.

