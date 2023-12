Capodanno con cabaret e djset al Relais Bellaria Hotel

Un'esperienza enogastronomica unica, per iniziare il nuovo anno al meglio



Lasciati stupire, ti aspetta una serata speciale al Relais Bellaria...

A Capodanno scegli la location perfetta e una cucina fatta di sapori, profumi e colori mediterranei.



Inizia la serata degustando il prelibato Cenone a cura dello Chef Giuseppe Tarantino. Goditi l’esilarante Cabaret di Andrea Vasumi e segui il ritmo dell’elegante Dj Set a cura di Ricky Marinucci per festeggiare il nuovo anno insieme!



Un'esperienza esclusiva, ecco un assaggio di ciò che ti aspetta al Relais Bellaria:

- Posizione comoda a soli 5 minuti dal casello autostradale di Bologna San Lazzaro;

- Atmosfera elegante e servizio accurato;

- Un'esperienza gastronomica unica;

- Materie prime selezionate di alta qualità;

- Selezione di ottimi vini per esaltare i piatti.



Menù di Capodanno

Antipasti

Insalatina di polpo arrosto, gamberi in Saor, spada marinato alle erbe fini,

baccalà mantecato, pizza Scarola e acciughe e vol-au-vent con salsa tonnata



Scrigno di funghi porcini, patate e verza, con cremoso al Parmigiano Reggiano e chips di culatello.



in abbinamento con

Prosecco D.O.C. Treviso Brut "Cortivi" Bernardi

I primi

Risotto con pepe di Timut e pecorino romano, battuto di tonno marinato e polvere di alghe

Cilindro di pasta all’uovo con stufato di manzo e cremoso di patate alla cenere

Il secondo

Filetto di vitello con variazione di cime di rapa e peperoni in agrodolce



in abbinamento con

Montepulciano d'Abruzzo D.O.C. "Costa del Mulino" Cantina Frentana

Irpinia D.O.C. Coda di Volpe “Bianco di Bellona” Tenuta Cavalier Pepe

Dessert

Bavarese alla nocciola con glassa al rocher e caramello salato

Auguri di Mezzanotte

con



Angolo del Buon Augurio con Pandoro, Panettone e frutta di stagione