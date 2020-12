Festa di Capodanno con 1000 persone: proiezione e auguri online

Sono passati cinque anni da quel 26 luglio 2015, giorno in cui all’Ippodromo di Cesena si sono dati appuntamento chitarristi, batteristi, bassisti e cantanti da tutta Italia per suonare e urlare a squarciagola Learn to Fly, una delle hit indimenticabili dei Foo Fighters. Un concerto di una sola canzone, con l’obiettivo di portare la band dell’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl a Cesena per una tappa del tour italiano. Un evento straordinario, un successo sotto tutti i punti di vista, compreso il più importante, perché dopo avere visto il videoclip della loro canzone cantata e suonata da 1000 artisti, i Foo Fighters hanno deciso di andare a suonare a Cesena. IWONDERFULL, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, vi invita a una festa di Capodanno con 1000 persone. Nel pieno rispetto del DCPM, naturalmente. Giovedì 31 dicembre, a partire dalle 22:00, un evento speciale dedicato al debutto on-demand in prima visione di We Are The Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000, il documentario di Anita Rivaroli che racconta l’incredibile avventura della più grande Rock Band al mondo composta da 1000 elementi nata per convincere i Foo Fighters a venire a fare un concerto a Cesena.

L’appuntamento è quindi il 31 dicembre, a partire dalle 22:00, con un’introduzione live in compagnia dei protagonisti del film e la regista Anita Rivaroli visibile in diretta su IWONDERFULL, sui profili Facebook di I Wonder Pictures, Indyca, Rockin’1000, Bauli in Piazza e sulle pagine Facebook delle sale del circuito #iorestoinSALA.

Alle 22:30 inizierà la proiezione di We Are Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000 e al termine sarà il momento di festeggiare tutti insieme, ancora su IWONDERFULL, per augurarci un 2021 all’insegna dell’arte, della cultura e dei grandi eventi. La pandemia ha colpito profondamente molti settori, tra questi l’industria culturale è tra quelli che stanno maggiormente soffrendo, con cinema, teatri e musei chiusi, e gli spettacoli dal vivo praticamente impossibili. Per questo, dopo il film e in attesa della mezzanotte, a fare gli auguri di un cinematografico, teatrale, artistico e musicale anno nuovo saranno gli artisti, famosissimi e sconosciuti, noti e meno noti, tutti uniti da un unico desiderio: tornare ad abbracciarsi e ad abbracciare il pubblico.