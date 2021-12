Capodanno al Mercato Sonato: Electropical feat. Dj Farrapo y Orchestra Caribe

Venerdì 31 dicembre festeggia il capodanno al Mercato Sonato: Capodanno Sonato Electropical feat. Dj Farrapo y Orchestra Caribe.

Electropical è la festa di punta creata dai ragazzi di Gentle Freak Bros, niente di meglio per celebrare la notte di San Silvestro! Il tema è tropicale e la musica più che mai.

Farrapo è un dj e producer di musica world dalle mille sfaccettature. In questa occasione sarà sul palco con altri musicisti per mixare beats elettronici con percussioni cubane, flauti amazzonici e profonde sonorità caraibiche.

Percussioni: Oscar Martin del

Flauti, Bandoneon: Don Gaita (Carlo Maver)

Opening Dj Set: DJ Rosalita

Ad anticipare la nottata, la sala sarà libera per il cenone. Il Mercato Sonato disporrà tavoli, sedute e bar, a disposizione di chi vorrà venire con gli amici, muniti del proprio cibo (il bere invece ve lo forniamo noi!), per passare la serata in compagnia in attesa della festa.

Prenotazione obbligatoria via e-mail a: capodanno@mercatosonato.com

Ingresso 10 € + Tessera Arci 2021/22* e Green Pass Boglietti acquistabili all'ingresso la sera dell'evento *è possibile farla all’ingresso al costo di 10 €, consigliata la pre-adesione online per velocizzare il tesseramento