Prezzo Da 35€ (inclusi ingresso + tessera Arci se non ce l’hai + 1 consumazione + guardaroba)

Sabato 31 dicembre capodanno al Millenium Club: "La Grande Baldoria".

"Prima di chiedere “Cosa fai a capodanno?”, chiediti cosa fa capodanno per te.

Il Millenium Club è lieto di regalarvi in anteprima il Trailer del 2023, un party diverso dai soliti veglioni eleganti e chic, una festa dove finalmente puoi far concludere le promesse e i buoni propositi dell’anno nel migliore (o nel peggiore) dei modi. Tipo con una Grande Baldoria".

