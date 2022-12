"Capodanno Palazzo": PalaDozza 2022

"A tutti i terrestri: ho vagato per eoni nello spazio-tempo tra feste, festini e reiv interstellari, alla ricerca della suprema conoscenza. E ora sono finalmente pronto per infondervi tutto il mio sapere galattico, il frutto di tutte le mie fatiche e dei miei hangover cosmici. Non importa quante forme di vita io abbia visto o quante frequenze a voi sconosciute io abbia percepito".

"SOLO LA TRASH CI PUÒ SALVARE ed è per questo che il 31/12/2022 approderò con la mia navicella sbrilluccicante alle ore 22 nell’enorme arena del PALADOZZA, nel centro di Bologna, con alcuni ospiti che ho personalmente rapit… ehm... bzzz… portato per voi dopo anni di attenta osservazione sulla vostra specie: Myss Keta, I quadrumviri di ??? - Bologna: SOR BRACIOLA, PARENTE DIGGEI, SEBACH e EL POLLO LOCO (djset) MC Spak from Bancarella del Terrone e la rapper ???????, con la quale viaggeremo insieme nel tempo dal nefasto 2022 all’ignoto e (si spera) trashissimo 2023".