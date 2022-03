Cappadonia: il cantautore e chitarrista siciliano Ugo Cappadonia a Bologna live

Sabato 19 marzo Cappadonia in concerto sul palco del Covo Club.

Cantautore/chitarrista siciliano Ugo Cappadonia si stabilisce a Bologna e collabora in tour e in studio con vari esponenti del panorama indipendente italiano come Il pan del diavolo, Sick tamburo, Gli avvoltoi, Aura.

Arriva nel 2022 il terzo album “Canzoni per adulti” che affronta maggiormente tematiche sociali e di crescita emotiva nell’era post-pandemica.

“Canzoni per adulti” è una vera e propria raccolta di canzoni scritte e registrate negli ultimi due anni, in momenti diversi apparentemente senza seguire un disegno comune. Invece, mentre le canzoni venivano completate, gradualmente il filo conduttore è apparso ben chiaro: mi sono sembrate tutte canzoni per adulti.

Opening act LIET - Aftershow: NICTALGIA / P.L.A.Y.