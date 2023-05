Biglietto museo (€ 5,00 intero / € 3,00 ridotto). Per i possessori di Card Cultura ingresso gratuito

Domenica 21 maggio dalle 11 alle 13 "Carducci e la città di Bologna"

Programma:

h 11,00 Breve visita a Casa Carducci

h 11,30 SIMONETTA SANTUCCI. Carducci e la città di Bologna

h 12,00 NICOLO’ DE TRIZIO. Sgambate e ribotte di carducciana memoria

h 12,15 piccolo aperitivo a cura di Slow Food Bologna APS

Piazza Carducci, 5. Bologna. Partecipazione libera con pagamento del biglietto del Museo: intero € 5 | ridotto € 3 | ridotto speciale € 2 giovani 18-25 anni.

Che fosse un buongustaio, era risaputo; e sono altrettanto note le riunioni a tavola in cui il poeta si intratteneva con gli amici discutendo e recitando poesie. La poesia è vita e Carducci viveva pienamente la sua arte, ritrovandola in un piatto di fettuccine con agnello o nei crostini con la cacciagione. Il piacere di stare in compagnia era l’elemento trainante, perché è sì importante quello che si mangia, ma ancor più importanti sono l’amicizia e la convivialità.

Iniziativa nell'amito del programma "La cucina letteraria" a cura di Slow Food Bologna APS, in collaborazione con Casa Carducci ed il Museo civico del Risorgimento. Quattro interventi su temi letterari e legati all’alimentazione: ogni incontro prevede una visita guidata e un piccolo aperitivo offerto dai produttori del Mercato del Novale e a cura di Slow Food Bologna.