Carlotta Gargalli al Teatro Mazzacorati 1763

Domenica 12 maggio, alle ore 16, al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana va in scena «Carlotta Gargalli. L’allieva di Canova». Lo spettacolo rievocativo, promosso dall’Associazione 8cento APS in collaborazione con Succede solo a Bologna, riporta alla luce una pagina di storia cittadina dell’epoca napoleonica vista attraverso gli occhi di Carlotta Gargalli, prima donna a frequentare l’Accademia di Belle Arti di Bologna, allieva di Antonio Canova, pittrice di grande talento, autrice di ritratti, episodi mitologici e scene sacre. La scrittrice irlandese Sidney Owenson, più nota come Lady Morgan, di passaggio a Bologna nel 1821 la definì l’Elisabetta Sirani dei nostri giorni.



La vita e la carriera artistica di Carlotta Gargalli verrà raccontata da una serie di scene rievocative e dalle danze dei ballerini di 8cento APS, accompagnate dal clavicembalo di Willem Peerik e dal flauto di Anna Calacioppo. Il racconto storico è a cura di Ilaria Chia, autrice del romanzo «L’allieva di Canova» (Damster, 2022), ambientato tra Bologna e Roma dal 1796 al 1815.



L’evento rientra negli appuntamenti della Rievocazione Storica 2024 di 8cento APS «Viaggiatrici all’ombra dei portici. Fatti e vicende nella Bologna dell’Ottocento» e si colloca nell’ambito della mostra diffusa «La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796- 1915».



L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Associazione Succede solo a Bologna. Le iscrizioni aprono sabato 27 aprile alle ore 16.