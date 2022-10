Carmelo Pipitone in concerto

Tornano i tradizionali "Aperitivi musicali domenicali", arrivati oramai alla 15° edizione, tornano con la grande musica e il tema di questo anno: Songwriters. 30 ottobre CARMELO PIPITONE



Con i Marta sui Tubi ha pubblicato 6 album, ha collaborato Lucio Dalla e Franco Battiato. Chitarrista virtuoso, nel 2009 vince Premio Insound come migliore chitarrista acustico. Partecipa al Festival di Sanremo nel 2013 nella categoria “Big” e duetta nella serata dedicata ai brani storici, con Antonella Ruggiero. Nel 2014 contribuisce alla formazione della superband O.r.k. e qualche anno dopo forma i Dunk. In tutti gli anni della sua carriera scrive canzoni e arriva finalmente il suo debutto creando “Cornucopia”, il suo disco solista prodotto da Lorenzo Esposito Fornasari uscito per La Fabbrica etichetta indipendente. Esce poco dopo “Segreto pubblico”, il secondo disco da solita che lo consacra come uno degli artisti più eclettici e spiazzanti del panorama musicale italiano. Musicista dalla creatività instancabile e dalla grande originalità compositiva, Carmelo Pipitone ha fatto della potenza del suono e di un linguaggio ossimorico e viscerale i suoi marchi di fabbrica.



Il live, rigorosamente alla mattina (ore 11:00), si svolgerà presso il Teatro Biagi D’antona_via La Pira 54, Castel Maggiore.



Alla fine del concerto un piccolo brindisi offerto dal Comune a cura di ExAequo Bottega del Mondo, Bologna.



CONSONANZE (15°edizione) è una rassegna curata da Articolture/Bottega Bologna (direzione artistica Fabrizio Cabitza), per il Comune di Castel Maggiore e sostenuta dall'Unione Reno Galliera.