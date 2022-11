"Carnet erotico" all'Arena del Sole

Venerdì 4 e sabato 5 novembre lo spettacolo "Carnet eroico" sul palco del Teatro Arena del Sole.

Una raccolta di studi a partire dalla più piccola forma possibile posata su una superficie vergine

Guidati dalla straordinaria danzatrice-autrice Francesca Zaccaria, gli spettatori sono immersi in una drammaturgia fisica e visiva ricca di suggestioni. Una danza dove l’immagine, con le sue metamorfosi, tende a un erotismo vibrante e onirico. Il corpo, ambigua materia da modellare, si offre come tela vergine per raccogliere spunti, forme e riflessioni attorno allo sconfinato tema dell’erotismo.

progetto Francesca Zaccaria

idea, coreografia, interpretazione Francesca Zaccaria

musiche di AAVV

costume di nudo Eva Pollio e Marco Bottino

realizzazione scena Paolo Morelli

disegno luci Aldo Mantovani

produzione ALDES

con il sostegno di MIC – Direzione Generale Spettacolo, REGIONE TOSCANA / Sistema Regionale dello Spettacolo

un grazie con particolare riguardo a Michela Lucenti e a DEOS/Danse Ensemble Opera Studio

nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica