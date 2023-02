Veicoli improbaili, costumi colorati e balli: così rinasce il 'fantastico' Carnevale di Imola | FOTO

Una giornata di festa per Imola, che con il Carnevale dei Fantaveicoli ha mostrato tutta la voglia di ritrovarsi tutti insieme, piccoli e grandi, famiglie intere, per un pomeriggio di allegria e divertimento. Un successo pieno per la Grande sfilata, che è ritornata dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia. Dalla pista dell’autodromo, con la partenza data dal sindaco Marco Panieri e da Elisa Minganti, race control dell’Enzo e Dino Ferrari, lungo tutto il percorso fino a piazza Matteotti, nel cuore della città, punto di arrivo della parata, sono state migliaia e migliaia le persone assiepate per vedere i 25 protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti. In un tappeto di coriandoli e stelle filanti, per un pomeriggio all’insegna dei Fantaveicoli, rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati, di costumi colorati, balli e musica, con la grande sfilata aperta dalla Banda musicale Città di Imola.

Fantaveicoli: i vincitori del 2023

Erano tre le categorie in concorso per questa edizione 2023: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premio dalle mani del sindaco di Imola, Marco Panieri, come primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato il gruppo “Amici dell’Allegria”, di Faenza con “Giriamo con le favole” aggiudicandosi il premio di € 800; secondo classificato Agide Cervi (Casa del Clown) di Povilgio (Reggio Emilia), con “Lavoriamo per salvare i pianeti” (€ 600); terzo classificato Fabio Baron, di Borso del Grappa (Treviso) con “La pazzurda squadra spaziale” (€ 500). Nella categoria Fantaveicoli Scuole, premiate per l’occasione dal vicesindaco Fabrizio Castellari, si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo IC5 scuola primaria Sante Zennaro con “I nuovi Pirati, noi cambiamo rotta” (€ 250 buono offerto da Coop Alleanza 3.0) e ottiene anche il Gonfalone del Grifon d’oro (attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria); secondo classificato l’Istituto Comprensivo IC4 scuola primaria Pelloni Tabanelli con “Carichiamoci di GREEN..ta” (€ 200 buono offerto da Centro Leonardo); terzo classificato l’Istituto Comprensivo IC1 scuola secondaria di di primo grado Sesto Imolese e scuola infanzia San Prospero con “Salviamo le api” (€ 150 buono offerto da Coop Alleanza 3.0). Terza categoria in concorso quella dei Gruppi Mascherati, nella quale ha vinto il primo premio L’Oasi di Santa Teresa con “Gli eroi del mare” (€ 500 buono offerto da Centro Leonardo); secondo classificato Comitato genitori scuola Marconi con “Più sani, più belli” (€ 400 buono offerto da Coop Alleanza 3.0); terzo classificato “Insieme per un futuro migliore” con “Insieme per una transizione ecologica” (€ 300 buono offerto da Centro Leonardo).

Infine la giuria ha deciso di attribuire due premi speciali (€ 100 l’uno in buoni offerti da Coop Alleanza 3.0): uno a Vittorio Salvatori, di Imola, con “Le cirque pallet”, per “l’utilizzo sapiente di materiali di recupero ed il messaggio ecologico”; l’altro all’Istituto comprensivo IC7 scuola primaria e scuola secondaria di primo grado con “Energia…per crescere” per “il corretto messaggio che sottolinea l’importanza di una corretta alimentazione a base di frutta e verdura a partire dalla mensa scolastica”.

Da ricordare anche la partecipazione al concorso nella categoria Fantaveicoli di Laura Capirossi, con il suo “Virus a palla”, che dal 2008 è stata presente ininterrottamente a tutte le edizioni della sfilata, come costruttrice.

A conclusione della manifestazione, in piazza Caduti per la Libertà, lo spettacolo “Balene amare” ha concluso una giornata piena di festeggiamenti. Lo spettacolo, nato dalla collaborazione tra Cantieri Meticci e i giovani e giovanissimi del Centro giovanile di Sesto Imolese all’interno del centro sociale Tarozzi, ha visto un Fantaveicolo unico nel suo genere, un Cicloteatro, prendere vita e narrare una storia: una proposta teatrale “meticcia”, ibrida nelle forme e nei contenuti. Un vero e proprio teatro viaggiante su biciclette che può trasformarsi in arena nei luoghi di spettacolo.

Rinascita post covid

“È finalmente tornato il Carnevale dei Fantaveicoli a Imola. Una festa di colori, suoni e allegria all’insegna dell’ecologia, zero emissioni e riuso dei materiali” ha sottolineato il sindaco Marco Panieri dal palco di Pizza Matteotti. Con partenza dall’autodromo - questa è una delle prime iniziative in questo 2023 che festeggia il 70º anno dalla fondazione del circuito – e arrivo in centro storico con il finale in piazza Matteotti, ancora una volta si unisce il tracciato alla città con una sfilata divertente e partecipata che ha dato vitalità diffusa nelle strade - ha aggiunto Panieri -. Dopo gli anni del Covid è emozionante tornare a svolgere i nostri eventi tradizionali e con grande soddisfazione quest’anno siamo tornati ai numeri delle precedenti edizioni del Carnevale, sfiorando le 30 mila presenze. Voglio esprimere un ringraziamento all’organizzazione, ai dipendenti comunali, all’assessorato alla Cultura e a tutti i partecipanti: gruppi, scuole, associazioni e singoli cittadini. In particolare a coloro che si sono presentati ai concorsi. Infatti oggi abbiamo apprezzato un lavoro che da parte loro è iniziato mesi fa e non possiamo che complimentarci per il risultato”.

“E’ stata una bellissima giornata. Siamo molto contenti per le migliaia e migliaia di persone che hanno deciso di passare un pomeriggio insieme, per festeggiare il carnevale, parlando di ecologia, il tema che da 26 anni caratterizza la nostra manifestazione – così l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi -. Un grazie va a tutta la macchina organizzativa ed ai partecipanti alla sfilata, dai singoli costruttori, alle associazioni, alle scuole agli studenti e alle loro famiglie per il grande impegno messo: oggi abbiamo visto il frutto di un lavoro cominciato nei mesi scorsi”.

“Ancora una volta l’impegno delle scuole è stato sorprendente, dimostrando grande sensibilità per il tema dell’ambiente. Ringrazio gli alunni e le alunne, le loro famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici perché per realizzare questi fantaveicoli occorre grande sforzo e passione e il risultato si è visto oggi. La loro costruzione rappresenta un modo per vivere un’esperienza di gruppo e un momento privilegiato di didattica. Tutto questo dimostra come la comunità scolastica è forte e sensibile” ha poi sottolineato il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari.

Carnevale per i più piccoli, martedì 21 febbraio

Il Carnevale proseguirà martedì 21 febbraio con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. A partire dalle ore 15, in piazza Matteotti si potrà partecipare, con le proprie maschere, al concorso “Mascherine e biciclette” (0-14 anni). Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.

