Carnevale al museo della bambole

Il Museo delle Bambole è pronto a festeggiare il Carnevale in modo speciale e vi aspetta domenica 18 febbraio alle ore 11:00 per un evento davvero divertente: la “Caccia alla Faccia”! Questo laboratorio coinvolgerà i nostri piccoli visitatori, dai 4 ai 10 anni, in un’attività creativa di un’ora e mezza con gli operatorio di Historia Valorizzazione Beni Culturali.



Immaginate quante facce buffe abbiano le nostre adorabili bambole esposte nel museo! Venite a scovarle tutte con noi e insieme creeremo la nostra personale faccia buffa di Carnevale. Sarà un’esperienza unica per mettere alla prova la vostra creatività e divertirvi insieme in un’atmosfera festosa.



E non dimenticate di venire travestiti! Invitiamo tutti i bambini e le bambine a partecipare vestiti come i loro personaggi preferiti. Sarà un’occasione per vivere il Carnevale in compagnia dei vostri eroi e immergervi completamente nell’allegria della festa.



Per informazioni, costi e prenotazioni potete contattarci al telefono al 051 4845740, su WhatsApp al 349 4589952 o via email all’indirizzo info@ilmuseodellebambole.com.



Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento speciale al Museo delle Bambole e regalate ai vostri bambini un Carnevale indimenticabile, fatto di divertimento, creatività e allegria.