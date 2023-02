Carnevale dei bambini a Casalecchio di Reno

Indirizzo non disponibile

Torna il Carnevale dei bambini di Casalecchio, una giornata di festosa allegria all'insegna delle mascherine più colorate. Domenica 12 febbraio si inizia alle 10:00 in piazza del Popolo e piazza dei Caduti con gastronomia e giochi per bambini. Alle 11 dall’animazione a cura di Nuove Generazioni. La tradizionale sfilata dei carri mascherati a tema “Mary Poppins e il regno della fantasia” parte alle 14:00 da via Marconi.

I parcheggi disponibili a Casalecchio per domenica 12 febbraio saranno: via Toti, la Stazione Ronzani, area Coop,? Parcheggione della Casa della Conoscenza, Piazza Stracciari, consultabili anche sull’App MyBologna.

In caso di maltempo la festa è rimandata al 26 febbraio.

Il Carnevale sarà anticipato da un ciclo di laboratori per bambini a cura di Casalecchio Insieme e il Gruppo delle Signore dell’uso e del riuso di Casa Masi, che insegneranno ai bambini dai 5 ai 12 anni come realizzare maschere con materiali riciclati. Gli incontri si terranno il 28 gennaio, il 4 e l’11 febbraio, alle ore 14.30 alla Casa della Conoscenza. Al termine dell’ultimo laboratorio, alle ore 16.00 nella sala Piazza delle Culture, si terrà la sfilata delle maschere realizzate dai partecipanti. Info e prenotazioni presso la Casa della Conoscenza: tel. 051 598300, biblioteca@comune.casalecchio.bo.it