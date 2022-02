Il Carnevale di di Sbolognando fra tradizioni, maschere e sfrappole

Carnevale di Sbolognando -Tour a Bologna e dintorni. Se si pensa al Carnevale e a Bologna, ecco che viene in mente lui: il Dottor Balanzone, lamaschera di un cicciotto professore universitario, che rappresenta la città ed ironicamente la sua antica Università

Nei secoli passati, questa città ha sempre celebrato il Carnevale con feste, sfilate di carri, balli in maschera ed anche, dal 19 secolo, ‘’cuccagne di beneficenza’’ con distribuzione di cibo e vino

In questo tour, parleremo dei luoghi e delle tradizioni carnevalesche cittadine, scopriremo da dove deriva la tradizione dei burattini e si terminerà alla maniera di Bologna la grassa: a conclusione del tour, una dolce sorpresa ai partecipanti, per onorare il dolce tipico di questa festa : le sfrappole

RITROVO:

DURATA: 1h30

INFO E PRENOTAZIONI:

3387902370

sbolognando@outlook.com



Per ragioni organizzative le prenotazioni sono obbligatorie e vanno effettuate entro 24 ore dal tour. Il tour verrà effettuato al raggiungimento di 5 partecipanti