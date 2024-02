Domenica 3 marzo 2024 "Carnevale dei bambini" a Granarolo dell'Emilia.

Programma: dalle 14.30 alle 16.30 sfilano sulla via San Donato quattro carri allegorici, provenienti dal carnevale di Pianoro, con un ricchissimo gettito di caramelle, dolciumi e piccoli regali per tutti. La sfilata sarà accompagnata dalla banda musicale. Torna anche Granella, la maschera ufficiale di Granarolo e si tiene anche un Baby Luna Park in piazza 8 marzo. Ci sarà inoltre il primo concorso per il Gruppo di classe in maschera più numeroso. In piazza del Popolo punto ristoro-bar gestito da Pro-Loco Granarolo Dell'Emilia, Polisportiva dilettantistica Lovoleto e Parrocchia di Quarto, con vendita di sfrappole, raviole e salame al cioccolato.

La gestione e la sicurezza dei carri è affidata a una associazione, a una frazione o una classe accompagnata da adulti di Granarolo.