Carnevale a Bologna e dintorni: il calendario 2023

Il Carnevale è uno dei periodi più belli dell'anno: feste, sfilate, dolci buonissimi, maschere, feste e tanti appuntamenti dedicati ai bambini. Coriandoli sopra Bologna, ma anche su tutta la provincia, dove ci sono forse gli eventi più belli e storici come quelli di Persiceto e Pieve di Cento.

Ecco la mappa delle sfilate e delle feste di Carnevale:

Domenica 12 e 19 febbraio 2023, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto andrà in scena la 149° edizione dell'ultra centenario Carnevale Persicetano, nato nel lontano 1874, dove vedrà la partecipazione di 10 società carnevalesche di prima categoria, 4 mascherate di gruppo e due mascherate singole, che porteranno in sfilata, tra coriandoli e colori, i loro vivaci carri allegorici, realizzati con passione dai maestri carnevalai persicetani, impegnati tutto l’anno nei loro cantieri tra studio e realizzazione di nuove maschere e spettacoli.

Carnevale a Pieve di Cento: si fa festa anche in primavera

Edizione 2023 del Carnevale di Pieve di Cento: che dopo due anni di sosta a causa della pandemia, cè tantissimo entisiasmo. Gli appuntamenti sono il 5, il 12 e il 19 febbraio 2023, con eventuale recupero il 5 marzo. Ma non finisce qui! Visto il successo del carnevale “primaverile” dedicato alle famiglie e ai bambini proposto quest'anno ci sarà una bella giornata di festa anche sabato 20 maggio.

Torna così la grande sfilata di carri mascherati, bande e sbandieratori nel centro storico del paese in occasione dell'appuntamento carnevalesco pievese. Tutte le domeniche di Carnevale numerosi carri allegorici, costruiti con maestria da altrettante società carnevalesche (Bastacsìa, Miserabel, Puc e Bon, Sumaren, Caval bon, Avgnir-Cagnon, Barcon, Pink Lady, l’Ottavo Nano, Magnagat, La Busa e i Galli), animano le strade del paese dalle 14.30 all’imbrunire. Sul palco di piazza ed in itinere gruppi danzanti, marching band e gruppi mascherati.



Protagonista della manifestazione è Barbaspein, la maschera pievese del povero gaudente un po' filosofo e un po' ubriacone, dalla barba incolta e con un debole per la buona tavola ed il buon vino, nonché storico membro della Sozietè dal Zàss, organizzatrice delle prime feste di carnevale intorno alla metà dell'Ottocento. Durante i primi carnevali, infatti, veniva trasportato su una portantina un mendicante dal nome Barbaspein, gran mangiatore, bevitore e personaggio molto simpatico. Nacque così la maschera del Carnevale di Pieve di Cento, reinterpretata a metà degli anni Ottanta dall'artista Pirro Cuniberti. Alle sfilate dei carri allegorici si affiancheranno marching band, truccabimbi, intrattenimenti musicali e dj set.



Il simpatico mendicante era anche protagonista di una sfilata carnevalesca a bordo di una portantina e di una serie di antiche canzoni a lui dedicate:

Fòra i dràp, fòra i tapid,/andèn pivis, fe bèn pulid/c'a s'avanza al Berbasén,/Re dal sboc e dal bòn vén!

Fuori i drappi, fuori i tappeti,/andiamo pievesi, comportatevi bene/che avanza Berbaspén,/Re delle bisbocce e del buon vino!

Andèn, fèn quèl,/c'a sèn ed carnevèl,/stèn aligher a l'ustarìa/che an i goda la malincunìa

Andiamo, facciamo qualche cosa,/che siamo a carnevale,/stiamo allegri all'osteria/che non goda la malinconia...

Carnevale a Minerbio

A Minerbio domenica 26 febbraio e domenica 5 marzo 2023 appuntamento con il Carnevale dei bambini in centro storico. Per le vie di Minerbio arriva il Carnevale dei bambini e dalle 14:30 sfilata dei carri allegorici nella strada principale del paese, con lancio di dolciumi.Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Elenco in aggiornamento...