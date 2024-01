Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola: l'edizione 2024

Orario non disponibile

Quando Dal 11/02/2024 al 11/02/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Carnevale dei Fantaveicoli di Imola con i suoi ingegnosissimi veicoli ecologici sfilerà dall'Autodromo Enzo e Dino Ferrari fino al centro, domenica 11 febbraio 2024.

Il Carnevale dei Fantaveicoli è un carnevale originale, creativo ed ecologico. Sono suoi elementi distintivi la creatività “artigianale”, che riesce a coniugare la fantasia alle competenze tecniche/meccaniche soprattutto in tema di mobilità sostenibile, l'attenzione all'ecologia, alla sostenibilità ambientale, al riciclo dei materiali. Sullo sfondo, ma non elemento secondario, la tradizione tutta imolese dell'utilizzo della bicicletta, un veicolo che rappresenta al tempo stesso tradizione e innovazione, ha una storia che viene da lontano, che unisce tutte le generazioni, ma è anche il mezzo di trasporto più ecologico che tutti possiamo utilizzare per contribuire a ridurre l’inquinamento dell’aria nella nostra città.

Il Fantaveicolo è, prima di tutto, ecologico. Un requisito indispensabile richiesto ai costruttori è il divieto di usare motori inquinanti: il movimento del veicolo deve essere realizzato utilizzando macchine a spinta, a elica, a pedali, a traino e quant’altro, oppure servendosi di motori a emissione “zero”. L'esperienza della “costruzione” di un Fantaveicolo è unica, può essere un divertimento, ma anche un’esperienza di aggregazione sociale o un progetto educativo per classi e gruppi scolastici. Tutti possono diventare protagonisti della sfilata con una propria idea originale di ecologia, mobilità sostenibile e riciclo: associazioni, ciclo officine, gruppi di amici, famiglie, centri sociali, inventori, artisti, scuole.

Quindi, via con la fantasia!