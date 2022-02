Carnevale galàttico: quiz & cosplay challenge

Per questo ritorno in pista vi proponiamo una festa galà...ttica!

Tema cinema: vi aspettiamo per ballare travestit? dai vostri personaggi preferiti di Hollywood, Bollywood, cinema d'autore e serie B.



Bonus per cinefil?: il quizzone!

Rispondete alle nostre domande cattivissime e indovinate i costumi dell? altr? per vincere i premi in palio. Chi ha incastrato Roger Rabbit? Di che colore era il Cigno Nero di Natalie Portman?



Tra un indovinello su Tarantino e una serie di tranelli da film dell’orrore, potrete esibirvi in una sfilata galàttica sfoggiando il costume più assurdo che avete!



A farvi muovere sul red carpet ci penserà Farrapo, dj e producer di musica world dalle mille sfaccettature





Programma:

19.00 | Apertura porte con bar e cucina

21.30 | Quizzone e torneo di biliardino

23:00 | Sfilata e Dj set: Farrapo







Mascherina FFP2 obbligatoria