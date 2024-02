La Grande sfilata dei fantaveicoli che ha acceso il Carnevale a Imola | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La grande sfilata del Carnevale dei Fantaveicoli ha regalato un bel pomeriggio di festa alle migliaia e migliaia di spettatori che hanno affollato tutto il percorso, dalla partenza in via Pirandello, nei pressi dell’Autodromo, fino a piazza Matteotti, nel cuore di Imola. Anche il meteo ha dato una mano, con il sole spuntato fin dalla partenza, a salutare la lunga carovana allegra, colorata e carica di suoni e danze. Un successo pieno, quindi per questa 27.a edizione del Carnevale dei Fantaveicoli che visto la presenza di oltre 20 mila persone, di tutte le età, dai più piccoli ai più avanti con gli anni, ben distribuite lungo il percorso, per vedere i 24 protagonisti della Grande Sfilata, fra Fantaveicoli in concorso e gruppi ospiti. Così come di tutte le età sono stati i protagonisti che hanno sfilato, dai bambini delle scuole materne fino agli ospiti della Casa di accoglienza “Madre Vincenza Martelli”, con la signora Rosa di ben 97 anni e mezzo.

Un pomeriggio di festa, fra coriandoli e stelle filanti, all’insegna dei Fantaveicoli, rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati, di costumi colorati, balli e musica, con la grande sfilata aperta dalla Banda musicale Città di Imola, dopo il via dato dal sindaco Marco Panieri e dall’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi.

Una festa resa ancora più allegra alla luce del recente riconoscimento dei Fantaveicoli come Carnevale storico della nostra Regione, inserito nel prestigio elenco volto a sostenere la rilevanza storico-culturale di una manifestazione ben radicata nella nostra Regione.

I vincitori

Tre le categorie in concorso per questa edizione 2024: Fantaveicoli, Fantaveicoli Scuole e Gruppi Mascherati. A ricevere il premio dalle mani del Sindaco della Città di Imola, Marco Panieri, e dalla Consigliera regionale dell’Emilia Romagna, Francesca Marchetti, come primo classificato nella categoria Fantaveicoli è stato Emilio Padovani, con “Personaggio preistorico” aggiudicandosi il premio di € 700; il secondo classificato La Casa del Clown, con “La poetica del Luna Park” (€ 500); terzo classificato Centro giovanile di Sesto Imolese, con “Il potere delle parole” (€ 300).

“E’ una bellissima gioia questa vittoria e voglio ringraziare Paolo e Paola che hanno collaborato con me nella realizzazione del Fantaveicolo. Sono molto contento perché oltre al voto della giuria, ho capito che anche al pubblico è piaciuto molto” ha commentato Emilio Padovani. Nella categoria Fantaveicoli Scuole, premiate per l’occasione dal Vicesindaco Fabrizio Castellari, si è classificato come primo l’Istituto Comprensivo n. 2 con “IC2 Recycle station” (€ 200 buono offerto da Coop Alleanza 3.0) e ottiene anche il Gonfalone del Grifon d’oro (attribuito ogni anno alla scuola vincitrice della categoria), secondo classificato l’Istituto Comprensivo n. 4 Scuola primaria Pelloni-Tabanelli con “Siamo agli sgoccioli” (€ 150 buono offerto da Coop Alleanza 3.0), infine terzo classificato l’Istituto Comprensivo n. 5 Scuola primaria Sante Zennaro con “Tutti speciali, tutti diversi, tutti essenziali” (€ 100 buono offerto da Coop Alleanza 3.0).

Ultima delle categorie in concorso quella dei Gruppi Mascherati dove ha vinto il primo premio Casa dell'accoglienza Madre Vincenza Martelli con “Le quattro stagioni” (€ 400 buono offerto da Mercato Coperto), secondo classificato Scuola dell’infanzia Oasi Santa Teresa con “Surriscaldiamo i nostri cuori e non il pianeta” (€ 299,99 buono offerto da Mercato Coperto), e infine il terzo classificato Circolo Oratorio ‘Umberto Marani’ con “Intelligenza artificiale anno 2030” (€ 199,51 buono offerto da Mercato Coperto).

Infine la giuria ha deciso di attribuire un premio speciale (€ 100 in buono offerto da Coop Alleanza 3.0): Rino Savini con “Un alieno nel nostro mare” per “veicolo ecologico, elettrico, fantasioso e legato all’attualità per il riferimento al granchio blu”.

Contaminazioni brasiliane, nell’anno in cui si ricorda l’anniversario della morte di Ayrton Senna

“E’ tornato il Carnevale dei Fantaveicoli con la sua 27^ edizione e si rinnova un’occasione di festa, musica e colori per tutta la città, dai pressi dell’Autodromo al cuore del centro storico - commenta il sindaco Marco Panieri -. Quest’anno oltre al format di successo degli altri anni con grande adesione delle scuole e dei cittadini, si aggiungono contaminazioni brasiliane, nell’anno in cui si ricorda l’anniversario della morte di Ayrton Senna e altre band internazionali che arricchiscono ulteriormente il panorama della festa. Abbiamo visto anche quest’anno una larghissima partecipazione per questo voglio ringraziare le scuole, i centri giovanili e le associazioni per l’adesione, ma anche i docenti, i genitori e le famiglie che ogni anno partecipano con entusiasmo e passione. Abbiamo avuto anche la clemenza del meteo, quindi ci siamo goduti questo momento di comunità in sicurezza e nel rispetto di tutti. Grazie al Servizio attività culturali, a tutti i dipendenti comunali e a tutti gli operatori impegnati nella sicurezza e nell’organizzazione”.

“E’ stata una bellissima giornata. Siamo molto contenti per le migliaia e migliaia di persone che hanno deciso di passare un pomeriggio insieme, per festeggiare il carnevale, parlando di ecologia, il tema che da 27 anni caratterizza la nostra manifestazione – aggiunge l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi -. Un grazie va a tutta la macchina organizzativa ed ai partecipanti alla sfilata, dai singoli costruttori, ai centri giovanili, alle associazioni, alle scuole agli studenti e alle loro famiglie per il grande impegno messo: oggi abbiamo visto il frutto di un lavoro cominciato nei mesi scorsi. Si conferma una manifestazione che coinvolge tutte le generazioni, dai bambini e bambine ai nonni e alle nonne”.

“L’impegno delle scuole è stato ancora una volta sorprendente, dimostrando grande sensibilità per il tema dell’ambiente. Ringrazio gli alunni e le alunne, le loro famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici perché per realizzare questi fantaveicoli occorre grande sforzo e passione e il risultato si è visto oggi. La loro costruzione rappresenta un modo per vivere un’esperienza di gruppo e un momento privilegiato di didattica. Ancora una volta emerge una comunità scolastica forte e sensibile” conclude il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari.

Carnevale per i più piccoli, martedì 13 febbraio

Il Carnevale proseguirà martedì 13 febbraio con un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. A partire dalle ore 17, in piazza Matteotti si potrà partecipare, con le proprie maschere, al concorso “Mascherine e biciclette” (0-14 anni). Saranno premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. Le iscrizioni si svolgono direttamente sul posto prima dell’inizio dei festeggiamenti.