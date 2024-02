Sabato 10 febbraio 2024 ritorna il "Carnevale delle Meraviglie" in Piazza Minghetti.

8cento APS, insieme al Museo civico del Risorgimento, organizza il Carnevale delle Meraviglie, rievocazione storica dei festeggiamenti di piazza della seconda metà del XIX secolo. Divertimenti, giochi e balli della Bologna dell’Ottocento: i danzatori in abito storico rievocano un rito che dopo l’Unità d’Italia rifletteva le moderne identità borghesi e popolari. Nel 1868 il Carnevale, per la prima volta, venne organizzato non più dalla municipalità, ma dalla “Società del Dottor Balanzone”.

Con la partecipazione di:

- il Dottor Balanzone di Michele Zaccaria di Burattini a Bologna APS

- le maschere veneziane dell'associazione Maskerrando

- Federico Marangoni e Matteo Marchesini dell'Associazione di scherma storica "Società dei Vai"

- i musici degli Sbandieratori Petroniani della Città di Bologna

In collaborazione con il Servizio di Disabilità del Comune di Bologna. Il Carnevale delle Meraviglie è realizzato in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna e il Comune di Bologna, e fa parte della rassegna Bologna pittrice | il Lungo Ottocento | 1796-1915.

Programma:

Ore 15.30 - Quattro cortei storici partiranno da 4 musei cittadini per convergere in piazza Minghetti: primo corteo con partenza dalle Collezioni Comunali di Palazzo d'Accursio: piazza Maggiore, via D'Azeglio, via Farini.

Secondo corteo con partenza dal Museo civico Medievale: via Manzoni, via Indipendenza via Rizzoli, via Castiglione.

Terzo corteo con partenza dal Museo Ottocento Bologna: piazza San Michele, Strada Maggiore, Corte Isolani.

Quarto corteo con partenza dal Museo civico Archeologico: via dell'Archiginnasio, via de' Foscherari, via de' Toschi

Ore 16.00 - Gran Ballo in Piazza Minghetti.