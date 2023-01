Carnevale di Molinella 2023

Nei giorni 12, 19, 21 febbraio e 16 aprile torna il Carnevale di Molinella e frazioni.

12/02/2023 frazione di Marmorta: per le vie del centro, sfilata di carri allegorici, giostre per i piccoli e attività di intrattenimento per i bambini/spettacoli di strada. Previsto anche un punto ristoro. 19/02/2023 frazione di San Martino in Argine: per le vie del centro, sfilata di carri allegorici, giostre per i piccoli, attività di intrattenimento per i bambini/spettacoli di strada. Previsto anche un punto ristoro. 21/02/2023 (martedì grasso) frazione di San Pietro Capofiume: in Piazza di Alberino, Carnevale statico (senza sfilata), con attività di intrattenimento, area giostre per i piccoli e punto ristoro.

Appuntamento speciale il 16/04/2023 per il Carnevale di Primavera. A Molinella, per le vie del centro, sfilata di carri allegorici, giostre per i piccoli, attività di intrattenimento per i bambini e spettacolo con gruppo folkloristico.

Previsto punto ristoro.