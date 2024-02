Indirizzo non disponibile

Nei giorni 4, 11 e 18 febbraio 2024 si rinnova l'appuntamento con i Carnevale di Pieve.

Dopo 11 anni i carri allegorici torneranno a sfilare nello storico circuito, passando anche per la suggestiva piazzetta del Pozzo delle Catene. Potrete assistere alle sfilate di carri allegorici anche domenica 11 e 18 febbraio. Per tutta la durata della manifestazione, di fianco al palco centrale, sarà allestita un area di truccabimbi. In caso di maltempo, il recupero sara' domenica 3 marzo ore 14.30. Ingresso a offerta libera