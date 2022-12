Torna lo storico Carnevale di San Giovanni in Persiceto con il suo mitico 'Spillo'

Tribuna centrale: 35 € intero - 25 € ridotto under 12. Tribuna laterale: 30 € intero - 20 € ridotto under 12.

Il Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto tornerà, per la sua 149° edizione, a colorare e portare allegria nella “Città dello Spillo”.

Domenica 12 e 19 febbraio 2023, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto andrà in scena la 149° edizione dell'ultra centenario Carnevale Persicetano, nato nel lontano 1874, dove vedrà la partecipazione di 10 società carnevalesche di prima categoria, 4 mascherate di gruppo e due mascherate singole, che porteranno in sfilata, tra coriandoli e colori, i loro vivaci carri allegorici, realizzati con passione dai maestri carnevalai persicetani, impegnati tutto l’anno nei loro cantieri tra studio e realizzazione di nuove maschere e spettacoli.

Nella prima giornata di carnevale, il 12 febbraio, ogni carro sfilerà per le vie del centro, ed una volta raggiunta la piazza centrale porterà in scena il proprio Spillo, mentre nel secondo ed ultimo appuntamento, il 19 febbraio, al termine della consueta sfilata, un’attenta giuria decreterà il carro vincitore e procederà con l’assegnazione del Gonfalone bianco al primo classificato.

All’interno del circuito sarà presente una ricca offerta enogastronomica a tema, come gli Africanetti di San Giovanni in Persiceto, un dolce riconosciuto come simbolo dell’Evento, e la “Beertoldo”, una birra-omaggio al Re di questo Carnevale. A fare da cornice a queste due specialità locali, anche tanti food truck con un ottimo ed originale street food.

La caratteristica che rende unico questo carnevale, e uno dei più ammirati dell’Emilia Romagna, è Lo Spillo, in dialetto bolognese “al Spéll”, è la parte principale dello spettacolo in cui i carri, arrivati nella piazza centrale, danno luogo ad un’incredibile metamorfosi svelando con sorpresa e magia nuove forme e colori, tutto questo accompagnato da una sorprendente rappresentazione teatrale, dove tra un significato serio e profondo si cela anche un lato satirico e giocondo come solo Re Bertoldo sa fare: Bertoldo è la maschera principale di questa manifestazione, personaggio seicentesco nato dalla penna dello scrittore bolognese Giulio Cesare Croce, protagonista dell'opera "Le sottilissime astuzie di Bertoldo”.

Si è da poco concluso il sorteggio che ha determinato la griglia di partenza delle società che sfileranno in quest’ordine:

I primi in partenza saranno i Figli della Baldoria, vincitori dell’ultima edizione 2022, a seguire Corsari, Accademia della Satira, Brot e Cativ, Gufi, Jolly e Maschere, Ocagiuliva, Afidi nella Scarpa, Mazzagatti, e infine Treno e Maistof che li vedremo eccezionalmente uniti in questa nuova edizione 2023.

Anche quest’anno non mancheranno le mascherate singole e di gruppo, che le vedremo sfilare in quest’ordine: la prima a partire per le mascherate di gruppo è la società Le Maschere, seguirà Rape e Fagioli, Al Zavai…ri e La Cariola. Mentre per le mascherate singole vedremo uscire Santon in prima posizione e a seguire Ocaron.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito ma per ammirare al meglio lo spettacolo dello Spillo, che si tiene come da tradizione nella Piazza del Popolo, sarà possibile accedere ai posti numerati a pagamento in tribuna. I biglietti varranno per entrambe le domeniche.

Prezzi:

Tribuna centrale: 35 € intero - 25 € ridotto under 12.

Tribuna laterale: 30 € intero - 20 € ridotto under 12.

Saranno aperte ufficialmente le prevendite a partire dal 17 dicembre 2022 e 14, 21, 28 gennaio 2023 presso la Sede dell’Associazione Carnevale Persiceto in Via Marconi 26/B, San Giovanni in Persiceto.