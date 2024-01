Carri, il famoso “Spillo” e un programma più lungo: come sarà lo storico Carnevale di Persiceto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Carnevale storico di Persiceto festeggia quest’anno la sua 150a edizione e per l’occasione aggiunge una domenica di spettacolo, passando da due a tre giornate di sfilata: dieci carri allegorici faranno bella mostra di sé per il centro storico ed eseguiranno i famosi “Spilli” nelle domeniche 4 e 11 febbraio mentre verranno premiati domenica 18 febbraio. Oltre alle sfilate e alla magia dello “spillo” i visitatori potranno anche visitare tante mostre, tra cui “Trenta, Trenta, Trenta”, una mostra diffusa dedicata a questo Carnevale unico nel suo genere. Non mancheranno poi visite guidate, laboratori, momenti ludici e tanto irresistibile street food. "Il carnevale di Persiceto - dice lo scrittore persicetano Maurizio Garuti - compie 150 anni. È antico ma non è vecchio. Resta imprevedibile e festoso come un bambino".

I carri sfileranno per il centro storico sia domenica 4 che domenica 11 febbraio eseguendo il famoso “spillo”, il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto per uno spettacolo a cielo aperto unico nel suo genere. Domenica 18 febbraio si terranno poi le sfilate con le premiazioni.

In più quest’anno i visitatori potranno visitare tante mostre tra cui “Trenta, Trenta, Trenta”, una mostra diffusa che racconta la magia dello “spillo” attraverso varie installazioni a cielo aperto per le vie del paese e grazie a uno spettacolare allestimento che ricrea i particolari di un carro all’interno della Chiesa di San Francesco. Non mancheranno poi presentazioni di libri dedicati, visite guidate , laboratori, momenti ludici e tanto street food.

“Giunti alla 150a edizione - dichiara l’assessore alla comunicazione del Comune di Persiceto Alessandro Bracciani - sentiamo sulle spalle tutto il prestigio e la storia di questo Carnevale che, nonostante i tanti anni, puntualmente ci fa ritornare bambini e ci fa attendere il momento dello spillo con curiosità e trepidazione. La storia del nostro Carnevale è fatta di genio inventivo, abilità artigianali, spirito irriverente, sorpresa e magia ma anche di voglia di divertirsi, stare insieme e fare comunità. Quello che intendiamo perseguire come amministrazione locale è tramandare questa tradizione alle nuove generazioni cercando di preservarla e valorizzarla. A livello nazionale condividiamo lo stesso obiettivo con altri nove comuni che hanno deciso di presentare all’Unesco la candidatura affinché il proprio carnevale storico sia riconosciuto come bene culturale immateriale”.

“Stiamo lavorando da oltre un anno a questa 150a edizione e ora ci aspettano tre domeniche con un carnevale spettacolare, denso di eventi e novità – sottolinea Andrea Angelini, presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto – per cui ci auguriamo di riuscire a regalare al pubblico un'emozione indimenticabile e piena di magia. Tutto ciò non sarebbe possibile senza il lavoro dei carnevalai, che ringrazio di cuore: si tratta di tantissimi volontari che per mesi si dedicano in modo artigianale alla realizzazione dei carri e della mascherate. Sono loro il vero motore di una manifestazione così radicata e presente nel territorio che a giudicare dalla sua vitalità, e non dagli anni, pare avere tutta l’intenzione di crescere e consolidare la sua tradizione ultracentenaria”.

“Seguiamo il Carnevale storico Persicetano da tempo - dichiara Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana - e siamo felici di farlo anche quest'anno in occasione della sua 150 edizione, ricca di storia, di spettacolo e di passione. È per noi motivo di orgoglio che un carnevale della nostra città metropolitana sia candidato all’Unesco per essere riconosciuto come bene culturale immateriale insieme ad altri nove carnevali in Italia. Crediamo che questa manifestazione - che grazie allo "spillo" è veramente unica nel suo genere - vada sostenuta e valorizzata perché costituisce un patrimonio culturale, storico, artistico e anche sociale di indubbio valore. E visto che quest'anno il carnevale si fa ancora più ricco del solito, invito tutte e tutti a partecipare ad una delle tre domeniche di sfilata a San Giovanni in Persiceto, per assistere di persona alla magia di questo spettacolo e anche a una delle tante visite guidate organizzate alla scoperta della manifestazione e delle mostre correlate".

Dal Bertoldo di Giulio Cesare Croce a Mika

Domenica 4, 11 e 18 febbraio nel centro storico di Persiceto si terrà la 150a edizione del Carnevale storico che ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo, famoso personaggio nato dalla penna dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550-1609). È un carnevale molto particolare, fra i più caratteristici d’Italia, che richiama ogni anno un vasto pubblico. Le spettacolari scenografie dei carri e la magia dello “spillo” hanno destato la curiosità e l’attenzione di personaggi di fama internazionale, come il cantante Mika che più di una volta ha affidato ai carristi di Persiceto le scenografie del suo tour.

Cos’è lo “Spillo”

Il Carnevale persicetano ha caratteristiche molto teatrali e scenografiche e in più è unico nel suo genere: durante la prime due domeniche è prevista l’esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello “Spillo”, in dialetto bolognese “al Spéll”, una vera e propria azione teatrale di 10 minuti, spettacolare e sorprendente. “Spéll” assume in questo caso il significato di magia, trasfigurazione, perché i carri allegorici, una volta arrivati nella piazza centrale della città, si fermano e cominciano una trasformazione meccanica accompagnata da una studiata messa in scena, con attori, figuranti, mimi o cantanti: tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in perfetto “stile Bertoldo”

Il rito collettivo del Carnevale

L’accesa rivalità fra le varie società carnevalesche - che quest’anno presentano 10 carri più le mascherate singole e di gruppo - fa assomigliare la festa a un palio medievale che coinvolge le varie contrade di paese in un gioco fatto di sfide, burle, spionaggio, gara a chi riuscirà a stupire e a far ridere o arrabbiare di più. Un gioco che culminerà nella terza domenica di Carnevale quando avverrà la cerimonia di premiazione e proclamazione del carro vincitore. La 150a edizione del Carnevale storico sarà presentata da Sergio Vanelli, speaker storico e dalla vocalist e conduttrice Carlotta Voice Savorelli.

Eventi collaterali

Tantissimi gli eventi collaterali. Mercoledì 31 gennaio sarà inaugurata la mostra diffusa “Trenta, Trenta, Trenta” che rientra nella rassegna “Art City 2024” e racconta la magia dello “spillo” attraverso varie installazioni a cielo aperto per le vie del paese e uno spettacolare allestimento con i particolari di un carro all’interno della suggestiva Chiesa di San Francesco (piazza Carducci). Già aperte e visitabili ricordiamo la mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo” (chiesa di Sant’Apollinare), con opere di disegnatori e fumettisti italiani e internazionali dedicate a Bertoldo, curata da Giorgio Franzaroli e la mostra storica documentale che si trova in Municipio (corso Italia 70) dal titolo “Cronache del Carnevale”. Prima nel Municipio di Persiceto e poi all'Archiginnasio di Bologna si terrà inoltre la presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale Storico Persicetano” di Enrico Papa e Wolfango, edito da Minerva. Non mancheranno infine tante visite guidate alle mostre, laboratori, momenti ludici e tanto street food.

L’ingresso al carnevale è gratuito ma chi vuole seguire da vicino lo spettacolo unico degli spilli può accedere alla tribuna a pagamento in piazza del Popolo (biglietti disponibili online su carnevalepersiceto.it). Per informazioni sui costi: www.carnevalepersiceto.it, pagina Facebook “Carnevale di San Giovanni in Persiceto”, info@carnevalepersiceto.it.

Programma del 150o Carnevale storico Persicetano

Fino al 18 febbraio

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Inaugurazione Mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo”, direzione artistica di Giorgio Franzaroli. Dal 4 al 18 marzo sarà possibile visitare la mostra presso la Biblioteca della Salaborsa di Bologna.

Mercoledì 31 gennaio ore 18

EX CHIESA DI SAN FRANCESCO

Inaugurazione e taglio nastro Mostra “Trenta Trenta Trenta”.

Giovedì 3 e 8 febbraio ore 15.30

PIAZZA DEL POPOLO

Visita guidata Mostra “Trenta Trenta Trenta”. Adulti € 10,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco; minori dai 7 anni € 5,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco. Info e prenotazioni: Iat Pianura bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

Domenica 4 febbraio ore 9

CHIESA DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO DI CASTAGNOLO

Partenza della tradizionale Passeggiata della Corte di Re Bertoldo, con arrivo in Piazza del Popolo

Domenica 4 febbraio ore 12.45

PIAZZA DEL POPOLO

Parata “Carnevale in moto” in collaborazione con Motokadnazzen 1984

Domenica 4 febbraio ore 13

PIAZZA DEL POPOLO

Apertura del 150° Carnevale Storico Persicetano con il “Discorso della Corona” di Sua Maestà Re Bertoldo, del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa, scritto dal Poeta di Corte Roberto Serra (Bertéin d Sèra) A seguire esecuzione degli Spilli di carri e mascherate. Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano

Mercoledì 7, 14 e 21 febbraio ore 20.30

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Gioco di ruolo in collaborazione con l’Associazione “Gilda degli Eroi”

Da giovedì 8 febbraio a domenica 11 febbraio – Vari orari

PIAZZA GARIBALDI E PIAZZETTA GUAZZATOIO

Weekend Grasso Street Food di Carnevale

Sabato 10 febbraio ore 17.30

TEATRO COMUNALE

Premiazione del Premio Internazionale della Satira e dell’Umorismo “Bertoldo”

Domenica 11 febbraio ore 10

SALA DEL CONSIGLIO – PALAZZO COMUNALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale Storico Persicetano” di Enrico Papa e Wolfango – Edizioni Minerva. La presentazione sarà replicata anche martedì 13 febbraio alle ore 17 presso la sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna.

Domenica 11 febbraio ore 13.15

PIAZZA DEL POPOLO

Esecuzione degli Spilli di carri e mascherate. Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano

Lunedì 12 febbraio ore 20

MULTISALA CINECI DI SANT’AGATA BOLOGNESE

Proiezione film: “Gli Spilli del 150° Carnevale Storico Persicetano”

Sabato 17 febbraio ore 10

PIAZZA DEL POPOLO

Laboratorio con la cartapesta + Mini tour “Trenta, Trenta, Trenta” (per famiglie). Adulti € 10,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco; minori dai 7 anni € 5,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco. Info e prenotazioni: Iat Pianura bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

Sabato 17 febbraio ore 14.30

PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO

Camminata della Corte di Re Bertoldo. Corsa in maschera non competitiva a passo libero. In collaborazione con A.S.D. Persicetana Podistica.

Domenica 18 febbraio ore 13.45

PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO

Sfilata e premiazioni di carri e mascherate del 150° Carnevale Storico Persicetano con la partecipazione della banda e delle majorettes della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (PI).

Domenica 18 febbraio ore 15

PIAZZA GARIBALDI

Spettacolo musicale con la partecipazione dell’Orchestra Mirko Casadei; presenta Andrea Barbi. In collaborazione con Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano.

Lunedì 19 febbraio ore 20.30

CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA PERSICETANA

Processo del lunedì: giurati e carristi a confronto. Consegna dei premi “Bertoldini” e del “Gonfalone 150°”.

Il Carnevale storico di San Matteo della Decima 2024

Domenica 4 e 11 febbraio a San Matteo della Decima, popolosa frazione di Persiceto, si terrà un secondo Carnevale caratterizzato dalla sfilata di carri colorati e di grandi dimensioni. Il tratto distintivo del Carnevale di Decima è costituito dalle “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro.

Domenica 4 febbraio e 11 febbraio si terrà la 135a edizione del carnevale di San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, che conta più di 6000 abitanti e dista circa 9 chilometri dal capoluogo.

Anche qui si svolge un carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 8 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo “spillo” e le tradizionali “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro e per preparare il pubblico allo svolgimento e alla trasformazione. Nelle poesie vengono privilegiati gli aspetti ironici, gli elementi gergali ed il vivace ed arguto linguaggio, mescolato a trovate divertenti ed istantanee, per suscitare spesso l’ilarità generale. Al termine delle trasformazioni i carri abbandonano la piazza con un ricco gettito di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni, e tanto altro per rendere ancora più partecipe il pubblico presente. Speaker della 135a edizione del carnevale di San Matteo della Decima sono Gian Marco Rusticelli e Carlo Goretti. Il carnevale è a ingresso libero.

Dopo le due domeniche di sfilata in febbraio, il Carnevale di Decima torna sabato 20 aprile con la Sfilata Notturna che si terrà in piazza delle Poste, via Togliatti e via Cento a partire dalle ore 20.30 con ingresso libero.

Anche il Carnevale di Decima è social ed è presente sulla pagina Facebook ReFagioloDiCastella; sui profili Instagram @comunepersiceto e @bolognametropolitana è possibile seguire le giornate di sfilata dei carri attraverso i video e le immagini più belle. Chiunque può postare foto con i seguenti hashtag: #carnevaledecima #persiceto #bolognametropolitana.

Programma del 135o Carnevale di Decima

Domenica 4 e 11 febbraio all'interno del Comune di Persiceto si svolgerà anche il Carnevale di San Matteo della Decima: la prima domenica con la sfilata di dieci carri colorati e di grandi dimensioni e le tradizionali le zirudelle e la seconda domenica con le premiazioni.

Domenica 4 febbraio

Ore 10.30

Diretta televisiva “Ci vediamo in piazza” con Andrea Barbi su Trc (canale 11 e 15)

PIAZZA DELLE POSTE

Ore 13.30, apertura dei Grandi corsi mascherati 2024 con sfilata di carri allegorici Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, Via Cento.

Ore 14.30, discorso di Apertura di Re Fagiolo di Castella e Spillo della Società Mambroc.

A seguire letture delle Zirudelle e Spilli delle società con il seguente ordine: Strumnè, Macaria, Qui dal '65, Cinò, Volponi, Gallinacci, Pundgaz, Sandron.

Ore 17.30, chiusura della sfilata.

Giovedì 8 febbraio

CENTRO CIVICO

Ore 20.30, Proiezione dei filmati della prima giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle

Sabato 10 febbraio

ELLEN'S KAPÈ

Dalle ore 21, "Aspettando il giudizio". Serata di intrattenimento con lettura delle zirudelle di critica



Domenica 11 febbraio

PIAZZA DELLE POSTE

Ore 13.30, apertura dei Grandi corsi mascherati 2024 sfilata di carri allegorici. Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, via Cento. Ore 15.30, consegna delle Targhe Ricordo. Ore 16, premiazione dei carri in concorso. Ore 17.30, chiusura della sfilata.

Ore 19.30, veglione presso Corte Castella in via Fossetta 1

Giovedì 15 febbraio

CENTRO CIVICO

ore 20.30, proiezione dei filmati della seconda giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle

Sabato 20 aprile

PIAZZA DELLE POSTE

Sfilata Notturna dei Carri di Carnevale 2024

Ore 20.30 inizio della sfilata. Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, Via Cento.

Ore 24.00 chiusura della sfilata

In caso di maltempo le manifestazioni saranno rimandate alla domenica successiva.