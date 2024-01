Carnevale a San Giovanni in Persiceto: l'edizione 2024

Il carnevale di Persiceto nasce in capannoni avvolti dalla nebbia. Prende forma nelle sere invernali di brina e di gelo, in una atmosfera di segreto e di mistero.

Il carro carnevalesco non è una scenografia fissa che si muove solo perché sotto ha le ruote e davanti un trattore. Il carro persicetano è una creatura vivente, è un grande apparecchio che cresce negli hangar sera dopo sera, dalle mani di meccanici, disegnatori, elettricisti, falegnami, carpentieri, informatici.

Il carro allegorico di Persiceto deve raccontare una storia. Deve sorprendere. Deve far prorompere il pubblico in un “Ooohhh!” di meraviglia e ammirazione. Con questo obiettivo davanti agli occhi, nei capannoni avvolti dalla nebbia i “carnevalai” discutono, progettano; provano e riprovano la meccanica della narrazione “per vedere l’effetto che fa”.

Tutte le abilità sono chiamate a raccolta per la grande sfida. Perché le 10 società carnevalesche sono in accanita competizione fra loro. Come le 17 contrade del palio di Siena. Ma qui non gareggiano cavalli e fantini, bensì macchine teatrali, lunghe e complesse da realizzare. Ci vuole tempo, fatica e idee. E ogni notte, prima di chiudere a tripla mandata il portone (le spie possono essere in agguato), si stempera il freddo dell’hangar imbandendo una tavola e stappando bottiglie. E intanto si continua a discutere sulla “creatura”, che è lì accanto, in gestazione.

Quando arriva il gran giorno della prima domenica di carnevale, i carri escono allo scoperto scortati dai carristi in maschera, fra siepi di folla sotto i portici. Percorrono il corso rasentando i muri; si arrestano sulla soglia della piazza, e attendono. Poi a intervalli prestabiliti, uno alla volta, sono chiamati dal presentatore al centro dell’arena. È il momento di svelare le loro allegorie sul grande palcoscenico cittadino; è il momento di alzare il sipario. Ecco a voi la magia dello spillo, l’azione teatrale che trasforma il carro in qualcosa che non ti aspettavi. È un tripudio della fantasia e della satira, perché lo spunto viene sempre dall’attualità che più ci stimola e ci coinvolge. Il pubblico commenta e applaude, una giuria di esperti dà i voti. Il giudizio è serissimo, da accademia, secondo tre elementi di valutazione: “Pittura e Scultura”, “Architettura e Costruzione”, “Soggetto e Svolgimento”.

Poi si fa una classifica, e la seconda domenica si proclamano i risultati. Il primo premio non è oro: è onore allo stato puro, ambitissimo. Fra le grandi firme che hanno ideato i carri di Persiceto, ci sono artisti come Quinto Ghermandi, Gino Pellegrini, Pirro Cuniberti, Mario Martinelli, e più indietro nel tempo il professor Aldo Gamberini. Fra i giurati, Enzo Tortora, Roberto Freak Antoni, Michele Serra, Giorgio Celli, Serena Dandini. (Maurizio Garuti)

Venerdì 12 gennaio ore 17:30

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Inaugurazione Mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo”

Aperta fino al 18 febbraio

Direzione artistica di Giorgio Franzaroli

Mercoledì 31 gennaio ore 16:00

EX CHIESA DI SAN FRANCESCO

Inaugurazione e taglio nastro Mostra “Trenta Trenta Trenta”

Domenica 4 febbraio ore 9:00

CHIESA DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO DI CASTAGNOLO

Partenza della tradizionale Passeggiata della Corte di Re Bertoldo, con arrivo in Piazza del Popolo

Domenica 4 febbraio ore 12:45

PIAZZA DEL POPOLO

Parata “Carnevale in moto”

In collaborazione con Motokadnazzen 1984

Domenica 4 febbraio ore 13:00

PIAZZA DEL POPOLO

Apertura del 150° Carnevale Storico Persicetano con il “Discorso della Corona” di Sua Maestà Re Bertoldo, del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa,

scritto dal Poeta di Corte Roberto Serra (Bertéin d Sèra)

A seguire esecuzione degli Spilli di carri e mascherate

Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano

Mercoledì 7 febbraio ore 20:30

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Gioco di ruolo

In collaborazione con l’Associazione “Gilda degli Eroi”

Giovedì 8 febbraio ore 15:30

PIAZZA DEL POPOLO

Visita guidata Mostra “Trenta Trenta Trenta”

Da giovedì 8 febbraio a domenica 11 febbraio – Vari orari

PIAZZA GARIBALDI E PIAZZETTA GUAZZATOIO

Weekend Grasso Street Food di Carnevale

Sabato 10 febbraio ore 17:30

TEATRO COMUNALE

Premiazione del Premio Internazionale della Satira e dell’Umorismo “Bertoldo”

Domenica 11 febbraio ore 10:00

SALA DEL CONSIGLIO – PALAZZO COMUNALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale Storico Persicetano” di Enrico Papa e Wolfango – Edizioni Minerva

Domenica 11 febbraio ore 13:15

PIAZZA DEL POPOLO

Esecuzione degli Spilli di carri e mascherate

Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano

Lunedì 12 febbraio ore 20:00

MULTISALA CINECI DI SANT’AGATA BOLOGNESE

Proiezione film: “Gli Spilli del 150° Carnevale Storico Persicetano”

Martedì 13 febbraio ore 17:00

SALA DELLO STABAT MATER – BIBLIOTECA DELL’ARCHIGINNASIO – BOLOGNA

Presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale Storico Persicetano” di Enrico Papa e Wolfango – Edizioni Minerva

Mercoledì 14 febbraio ore 20:30

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Gioco di ruolo

In collaborazione con l’Associazione “Gilda degli Eroi”

Sabato 17 febbraio ore 14:30

PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO

Camminata della Corte di Re Bertoldo. Corsa in maschera non competitiva a passo libero

In collaborazione con A.S.D. Persicetana Podistica

Domenica 18 febbraio ore 13:45

PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO

Sfilata e premiazioni di carri e mascherate del 150° Carnevale Storico Persicetano

Con la partecipazione della banda e delle majorettes della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (PI)

Domenica 18 febbraio ore 15:00

PIAZZA GARIBALDI

Spettacolo musicale con la partecipazione dell’Orchestra Mirko Casadei; presenta Andrea Barbi

In collaborazione con Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano

Lunedì 19 febbraio ore 20:30

CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA PERSICETANA

Processo del lunedì: giurati e carristi a confronto

Consegna dei premi “Bertoldini” e del “Gonfalone 150°”

Mercoledì 21 febbraio ore 20:30

EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE

Gioco di ruolo

In collaborazione con l’Associazione “Gilda degli Eroi”

Lunedì 4 marzo

BIBLIOTECA DELLA SALA BORSA DI BOLOGNA

Inaugurazione Mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo”

Aperta fino al 18 marzo 2024

Direzione artistica di Giorgio Franzaroli