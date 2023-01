Carnevale storico di San Matteo della Decima

San Giovanni in Persiceto

Domenica 12 e 19 febbraio si rinnova la contesa tra società carnevalesche per la conquista dell’agognato “Gonfalone di Re Fagiolo di Castella”, la maschera locale che incarna i birichèn bulgnis, impertinenti quanto bonari monelli bolognesi.

La sfida a suon di carri mascherati culmina in piazza delle Poste con lo “spillo”, eclatante e inaspettata trasformazione dei carri mediante ingegnosi meccanismi scenici, preceduto dalla zirudela, filastrocca satirica dialettale in rima che spiega il soggetto del carro in trasformazione.

Domenica 19 Febbraio, Veglione con ingresso € 5 con consumazione inclusa - ore 19:30