Nei giorni 12, 18 e 19 febraio torna il Carnevale storico di San Pietro in Casale.

La storica manifestazione del Carnevale di San Pietro, nata come tradizione nel lontano 1871, è l'occasione per assistere alle sfilate di divertenti carri allegorici e maschere a piedi, a partire dalle 14:30.

Sabato 18 febbraio, invece, a partire dalle ore 15:00, in piazza Martiri si terrà il Carnevale dei bambini con giochi, balli ed intrattenimento musicale. Stand enogastronomici con crescentine e tanto altro da gustare. Inoltre il Carro di Sandron Spaviron partirà alle ore 13:00 da Via Sant'alberto e percorrerà le vie del paese per portare un saluto alle frazioni del comune per giungere in piazza alle ore 17:30 e continuare il carnevale.

Il clou della festa si tiene domenica 19 febbraio alle ore 20:30, quando i cittadini si radunano in piazza per la lettura del "testamento" di Re Sandròn Spaviròn, maschera tradizionale di San Pietro in Casale che dal 1871 appassiona il pubblico con la sua pungente satira. Il Carnevale è infatti l'occasione dell'anno in cui Sandròn rievoca in chiave scherzosa i nomi delle persone che hanno fatto qualcosa di importante per il paese, sia in positivo, che in negativo. Al termine del suo dissacrante testamento, un fantoccio rappresentante la maschera viene bruciato come da tradizione.