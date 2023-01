Carnevale di Vergato 2023

Domenica 26 febbraio dalle ore 14:30, a Vergato nel centro cittadino si svolgerà il tradizionale "Carnevale in Piazza". Un carnevale interamente dedicato ai bambini, sfilata in costume. Ospiti dell'evento i Gem Boy, in concerto. Durante l'iniziativa sarà in funzione uno stand gastronomico e il banco delle caramelle. Per informazioni contattare la Pro Loco di Vergato prolocodivergato@gmail.com - 3313935807