Carnevali storici, fervono i preparativi a Persiceto e Decima: "Pronti alla candidatura Unesco"

Nei cantieri delle tante società carnevalesche di Persiceto fervono i preparativi per i nuovi carri che sfileranno domenica 12 e 19 febbraio a partire dalle ore 13. In queste date si terranno infatti la 149a edizione del Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto e la 133a edizione del Carnevale di San Matteo della Decima (frazione di Persiceto).

Il Carnevale di Persiceto è uno dei più antichi d’Italia ed è caratterizzato dallo “spillo”: il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto per questo spettacolo a cielo aperto, unico nel suo genere. Il tratto distintivo del Carnevale di Decima è invece costituito dalle “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro.

Rete a sostegno della candidatura dei “Carnevali storici dei carri di cartapesta” a patrimonio culturale immateriale Unesco

Ormai da diversi mesi le società carnevalesche sono al lavoro nei vari cantieri per dar forma e sostanza all’edizione 2023 del Carnevale storico che si terrà, sia a Persiceto che nella frazione di Decima, nelle due domeniche del 12 e 19 febbraio a partire dalle ore 13. Durante la prima domenica si terranno le sfilate dei carri, l’esecuzione degli spilli e la lettura delle zirudelle, mentre nella seconda domenica si terranno le sfilate e le premiazioni.

Il cash; insieme a Cento, Fano, Acireale, Avola, Foiano della Chiana, Putignano, Sciacca e Tempio Pausania - che fanno parte della rete nata a sostegno della candidatura dell’elemento “Carnevali storici dei carri di cartapesta” a patrimonio culturale immateriale Unesco.

“Conservare l’importante patrimonio culturale immateriale che rappresenta un carnevale storico - dichiara l’assessore alla comunicazione Alessandro Bracciani - tramandarlo alle nuove generazioni e cercare di valorizzarlo, sono gli obiettivi condivisi a livello nazionale dai nove comuni aderenti all’iniziativa, finalizzata alla candidatura da presentare all’Unesco. Il cammino intrapreso mira anche a far conoscere questi importanti carnevali storici oltre i confini locali, puntando ad una riconoscibilità alta e qualificata. La valorizzazione del nostro Carnevale si inserisce poi in un più ampio progetto di promozione del territorio, che il Comune sta perseguendo anche a livello di attrattività turistica”.

Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto 2023

Domenica 12 febbraio e domenica 19 febbraio nel centro storico di Persiceto si terrà la 149a edizione del Carnevale storico persicetano che ha una tradizione ultracentenaria e si ispira alla figura di Bertoldo, famoso personaggio nato dalla penna dello scrittore persicetano Giulio Cesare Croce (1550-1609). È un carnevale molto particolare, fra i più caratteristici d’Italia, che richiama ogni anno un vasto pubblico e che ha destato l’attenzione di personaggi di fama internazionale, come il cantante Mika che ha affidato ai carristi di persiceto le scenografie del suo tour mondiale.

Il Carnevale persicetano ha infatti caratteristiche molto teatrali e scenografiche e in più è unico nel suo genere: Durante la prima domenica è prevista l’esibizione di carri allegorici che culmina nel momento dello “Spillo”, in dialetto bolognese “al Spéll”, una vera e propria azione teatrale di 20 minuti, spettacolare e sorprendente. “Spéll” assume in questo caso il significato di magia, trasfigurazione perché i carri allegorici, una volta arrivati nella piazza centrale della città, si fermano e cominciano una trasformazione meccanica accompagnata da una studiata messa in scena, con attori, figuranti, mimi o cantanti: tutto cambia come in un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in perfetto “stile Bertoldo”. L’accesa rivalità fra le varie società carnevalesche - che presentano quest’anno 10 carri più le mascherate singole e di gruppo - fa assomigliare la festa a un palio medievale che coinvolge le varie contrade di paese in un gioco fatto di sfide, di burle, di spionaggio, di gara a chi riuscirà a stupire e a far ridere o arrabbiare di più. Un gioco che culmina nella seconda domenica di Carnevale dove non saranno replicati gli spilli, ma avverrà la cerimonia di premiazione e proclamazione del carro vincitore. La 149a edizione del Carnevale storico di Persiceto sarà presentata da Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale persicetano e Carlotta Voice Savorelli, vocalist & party entertainer.

L’ingresso al carnevale è gratuito ma chi vuole seguire da vicino e in diretta lo spettacolo unico degli spilli può accedere alla tribuna a pagamento in piazza del Popolo (biglietti disponibili scrivendo a segreteria@carnevalepersiceto.it o sulla piattaforma Eventbrite). I biglietti sono validi per entrambe le domeniche; lo spettacolo degli spilli sarà poi replicato gratuitamente nel corso della prima domenica anche nell’area spettacoli “Teatro a cielo aperto” in parco Pettazzoni.

Carnevale storico di San Matteo della Decima 2019

Domenica 12 febbraio e domenica 19 febbraio si terrà invece la 133a edizione del carnevale di San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, che conta più di 6000 abitanti e dista circa 9 chilometri dal capoluogo.

Anche qui si svolge un carnevale con una tradizione più che centenaria. Ben 9 società, con altrettanti imponenti e spettacolari carri allegorici, si contenderanno il “gonfalone” di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie del centro (via Togliatti e via Cento) ed esibendosi, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con lo spillo e le tradizionali “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro e per preparare il pubblico allo svolgimento e alla trasformazione. Nelle poesie vengono privilegiati gli aspetti ironici, gli elementi gergali ed il vivace ed arguto linguaggio, mescolato a trovate divertenti ed istantanee, per suscitare spesso l’ilarità generale. Al termine delle trasformazioni i carri abbandonano la piazza con un ricco gettito di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni, e tanto altro per rendere ancora più partecipe il pubblico presente. Speaker della 133a edizione del carnevale di San Matteo della Decima sono Gian Marco Rusticelli e Carlo Goretti. Il carnevale è a ingresso libero.

Dopo le due domeniche di sfilata in febbraio, il Carnevale di Decima torna sabato 15 aprile con la Sfilata Notturna che si terrà in piazza delle Poste, via Togliatti e via Cento a partire dalle ore 20.30 con ingresso libero.