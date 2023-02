Carnival trash party con i Datura

Torna il carnevale trash al binario centrale di DumBO. In un fortunatissimo venerdì 17 il party in maschera più grande della città. Ospiti d’eccezione i Datura, bolognesi doc e divulgatori scientifici della musica anni 90’ accompagnati da dj Duma. Il tutto sarà condito con premi per le migliori maschere, un grande gettito, sorprese, un mago pazzoide e il lo show itinerante di Vibrella Sound per trasformare i lunghi spazi del Binario Centrale di DumBO un Carnival Trash Party indimenticabile.

Nb.

MASCHERAMENTO GRADITISSIMO ma NON OBBLIGATORIO. Le migliori maschere verranno premiate.

SHOT OMAGGIO ENTRO LE 00:00

DOPPIO SHOT OMAGGIO ENTRO LE 23:00