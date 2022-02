Sabato Grasso: Carnival Trash Party al Dumbo

Internazionale Trash Ribelle lancia la seconda edizione di: CarnivalTrashPartY per il Sabato Grasso, ovvero il 26 febbraio. La festa carnevalosaofficial della sezione bolognese di ITR in una location unica e accessibile come il binario centrale di Dumbo Space.

In attesa di tornare con la capienza al 100% ringraziamo dell'ospitalità in questo grande spazio che ci permette di radunare tante persone nel rispetto delle normative COVID19.

RICHIESTO GREEN PASS RAFFORZATO.

DumBO

I biglietti sono NOMINATIVI, al momento dell’acquisto è necessario inserire i dati di tutti i partecipanti all’evento.

Per accedere all'evento è necessario esibire il GREEN PASS rafforzato ed è richiesto l'uso della mascherina per tutto il periodo di permanenza all'interno dello spazio (ad esclusione di quando si balla).

Ingresso riservato ai maggiorenni.

NON garantiamo in alcun modo la validità dei biglietti acquistati al di fuori dei canali ufficiali e invitiamo a NON accettare biglietti a prezzo maggiorato da NESSUNO.

NON è consentito l'accesso con alimenti e bevande.

Il ballo è consentito solo negli appositi spazi evitando gli assembramenti.