"Caro Lucio, mi ispiro...."

A 80 anni dalla nascita , ispirazioni sulle canzoni di Lucio Dalla.

Reading multimediale con Saverio Mazzoni. Non il solito spettacolo tributo, ma immagini scaturite da note e melodie, flashback ispirati da musiche e rime. Video, canzoni, racconti.



Per raggiungerci: Bus 27A fermata Corticella - in auto uscita 6 tangenziale e parcheggio in strada vicino al teatro. Ingresso soci Arci, con possibilità di fare la tessera direttamente in teatro. Per info e prenotazioni: tel. 3471702942.