"Caro Lupo" in scena al Teatro Testoni Ragazzi

Domenica 12 maggio 2024 lo spettacolo "Caro Lupo" in scena sul palco del Teatro Testoni Ragazzi.

Jolie vive in una casa nel bosco. È una bambina con una fervida immaginazione che la porta a inventare milioni di storie. Così i suoi genitori non le credono quando Jolie si accorge di una presenza insolita. Invece Boh, il suo inseparabile orso di pezza, scompare. Jolie, forte di un coraggio inarrestabile, decide di partire verso l’ignoto. Si addentra nel bosco, si imbatte in ombre scure, scopre paesaggi incantati, e quando pensa di essersi perduta per sempre, troverà la chiave per affrontare la paura. Perché tutti abbiamo paura, e, a volte, la paura si può addomesticare. Se la guardiamo da vicino, se la attraversiamo, sa diventare piccola e preziosa.

4 – 8 anni